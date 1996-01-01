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5-й арбитражный апелляционный суд уже начал принимать дела
Пятый арбитражный апелляционный суд (ААС), последний из системы российских апелляционных судов, не начавших до сего момента деятельность, приступил к работе во Владивостоке 15 мая, по адресу: 1-я Морская, 2. Пока в суде насчитывается 10 судей.
В торжественном мероприятии, посвященном началу деятельности, приняли участие представители Высшего Арбитражного Суда РФ, председатели Федерального суда ДФО, арбитражных судов ДФО, а также представители исполнительной и законодательной властей Приморского края и Владивостока.
Как сообщил ДДГ "ЗР" председатель Пятого ААС Александр ШЕВЧЕНКО, канцелярия суда уже начала принимать дела из трех дальневосточных регионов - Приморского края, Камчатской и Сахалинской областей, в том числе по почте, и регистрировать их. С учетом прохождения всех необходимых процедур, первые дела в нашем суде начнут слушаться не ранее первых чисел июня.
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