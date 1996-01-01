Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ночь музеев" посвящается "Светлане"
Международная акция в этом году посвящена 135-летию главной улицы Владивостока - Светланской - и 150-летию спуска на воду фрегата "Светлана", чье имя она носит.
C 20.00 17 мая и до 01.00 18 мая жителей и гостей Приморья приглашают стать участниками необыкновенной музейной акции. Центр Владивостока в эту ночь будет по-¬настоящему культурным центром: в числе участников проекта - десятки творческих объединений, музеев и галерей. Среди них - Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева (ул. Светланская, 20); Международный выставочный центр музея имени В. К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6); Дом-музей В.К. Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б); Дом-музей семьи Сухановых (ул. Суханова, 9); Альянс Франсез - Владивосток (ул. Светланская, 20); Галерея "Арка" (ул. Светланская, 5); галерея "PORTMAY" (ул. Алеутская, 23/20); Артэтаж - музей современного искусства ДВГТУ (ул. Аксаковская, 12); Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр., 12); Приморская организация Союза художников России (ул. Алеутская, 14а); Музей боевой славы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ул. Семеновская, 17/19); музей истории развития средств связи Приморского края ОАО "Дальсвязь".
В программе - новые выставки и инсталляции, музейные аттракционы, театрализованные представления, дефиле театров мод, концерты классической и эстрадной музыки, видеопоказы, встречи с художниками и фотографами.
По информации управления культуры Приморского края, международный проект "Ночь музеев" традиционно проводится по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции под патронажем Совета Европы в музеях 40 стран мира. Основной идеей проекта в нашем городе станет продвижение творческой индустрии, привлечение внимания к новым стратегиям в развитии музейного дела.
Новости тематики
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса