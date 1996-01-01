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"Ночь музеев" посвящается "Светлане"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Международная акция в этом году посвящена 135-летию главной улицы Владивостока - Светланской - и 150-летию спуска на воду фрегата "Светлана", чье имя она носит.

C 20.00 17 мая и до 01.00 18 мая жителей и гостей Приморья приглашают стать участниками необыкновенной музейной акции. Центр Владивостока в эту ночь будет по-¬настоящему культурным центром: в числе участников проекта - десятки творческих объединений, музеев и галерей. Среди них - Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева (ул. Светланская, 20); Международный выставочный центр музея имени В. К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6); Дом-музей В.К. Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б); Дом-музей семьи Сухановых (ул. Суханова, 9); Альянс Франсез - Владивосток (ул. Светланская, 20); Галерея "Арка" (ул. Светланская, 5); галерея "PORTMAY" (ул. Алеутская, 23/20); Артэтаж - музей современного искусства ДВГТУ (ул. Аксаковская, 12); Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр., 12); Приморская организация Союза художников России (ул. Алеутская, 14а); Музей боевой славы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю (ул. Семеновская, 17/19); музей истории развития средств связи Приморского края ОАО "Дальсвязь".

В программе - новые выставки и инсталляции, музейные аттракционы, театрализованные представления, дефиле театров мод, концерты классической и эстрадной музыки, видеопоказы, встречи с художниками и фотографами.

По информации управления культуры Приморского края, международный проект "Ночь музеев" традиционно проводится по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции под патронажем Совета Европы в музеях 40 стран мира. Основной идеей проекта в нашем городе станет продвижение творческой индустрии, привлечение внимания к новым стратегиям в развитии музейного дела.

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