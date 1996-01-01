Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Золотая лихорадка" стартует во Владивостоке
Ночные клубы давно набили оскомину, загородные пикники наскучили до икоты, а с "вышиванием крестиком" пока дружба не складывается? Есть отличная идея - игра Encounter! Это модно, стильно, полезно и очень увлекательно.
Чуть больше двух лет назад во Владивостоке был зарегистрирован домен www.vladivostok.en.cx. За это время проект Encounter обрел сотни поклонников и стал настоящим образом жизни умной и продвинутой молодежи. Encounter - очень динамичная игра. Ее цель - показать жизнь с другой, яркой и интересной стороны, отвлечь молодежь от ночных клубов и бесконечных вечеринок, увлечь историей и достопримечательностями родного города. Суть игры - в выполнении заданий, а они могут быть какими угодно: от поиска ключа на дне заброшенного колодца до благотворительной акции или субботника на Набережной. Чтобы пройти испытание, необходимо логическое мышление и знание города. А главное оружие - это эрудиция, автомобиль и несколько друзей единомышленников.
17 мая, в субботу, стартует совместная акция радио "Ви-Би-Си" и проекта Encounter - "Золотая лихорадка". Это отличная возможность не только хорошо и активно отдохнуть, но и выиграть приз. Пять экипажей золотоискателей примут участие в поисковой игре на улицах Владивостока. Каждая команда получит путевой лист с маршрутом. На каждом маршруте предусмотрено несколько "контрольных точек". В них участников будут ждать "специально обученные люди" (опытные игроки и авторы проекта Encounter) с заданиями. Им предстоит продемонстрировать знание истории и географии Владивостока, ответить на простые и каверзные вопросы и т.д. Естественно, чем быстрее участник справится с очередным заданием - тем быстрее сможет продолжить путь к цели и - найти своё золото! Победитель получит золотое украшение, обладатель второго места - серебряные часы "Морган", а третий финалист - серебряную цепь "Морган".
Вы, как радио "Ви-Би-Си" и проект Encounter, поддерживаете здоровый образ жизни и полезные увлечения? Тогда спешите принять участие в "Золотой лихорадке".
Подробности на сайте www.radiovbc.ru/
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей