"Золотая лихорадка" стартует во Владивостоке

Ночные клубы давно набили оскомину, загородные пикники наскучили до икоты, а с "вышиванием крестиком" пока дружба не складывается? Есть отличная идея - игра Encounter! Это модно, стильно, полезно и очень увлекательно.

Чуть больше двух лет назад во Владивостоке был зарегистрирован домен www.vladivostok.en.cx. За это время проект Encounter обрел сотни поклонников и стал настоящим образом жизни умной и продвинутой молодежи. Encounter - очень динамичная игра. Ее цель - показать жизнь с другой, яркой и интересной стороны, отвлечь молодежь от ночных клубов и бесконечных вечеринок, увлечь историей и достопримечательностями родного города. Суть игры - в выполнении заданий, а они могут быть какими угодно: от поиска ключа на дне заброшенного колодца до благотворительной акции или субботника на Набережной. Чтобы пройти испытание, необходимо логическое мышление и знание города. А главное оружие - это эрудиция, автомобиль и несколько друзей единомышленников.

17 мая, в субботу, стартует совместная акция радио "Ви-Би-Си" и проекта Encounter - "Золотая лихорадка". Это отличная возможность не только хорошо и активно отдохнуть, но и выиграть приз. Пять экипажей золотоискателей примут участие в поисковой игре на улицах Владивостока. Каждая команда получит путевой лист с маршрутом. На каждом маршруте предусмотрено несколько "контрольных точек". В них участников будут ждать "специально обученные люди" (опытные игроки и авторы проекта Encounter) с заданиями. Им предстоит продемонстрировать знание истории и географии Владивостока, ответить на простые и каверзные вопросы и т.д. Естественно, чем быстрее участник справится с очередным заданием - тем быстрее сможет продолжить путь к цели и - найти своё золото! Победитель получит золотое украшение, обладатель второго места - серебряные часы "Морган", а третий финалист - серебряную цепь "Морган".

Вы, как радио "Ви-Би-Си" и проект Encounter, поддерживаете здоровый образ жизни и полезные увлечения? Тогда спешите принять участие в "Золотой лихорадке".

Подробности на сайте www.radiovbc.ru/