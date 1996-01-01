ДВЖД - лучшая в отрасли

Старший вице-президент ОАО «РЖД» Борис ЛАПИДУС вручил свидетельство о победе Дальневосточной железной дороги в отраслевом соревновании по итогам 1 квартала 2008 года.

На торжественном собрании, посвященном этому событию, в хабаровском Доме культуры железнодорожников собрались представители всех четырех отделений, руководители Дальневосточной магистрали, ветераны, представители Федерального агентства железнодорожного транспорта, администраций Приморского и Хабаровского краев.

Как отметил в своем выступлении начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО, в первом квартале 2008 года дорога нарастила темпы роста по всем основным производственным и финансовым показателям, тем самым создав реальную базу для выполнения не только запланированных на 2008 год бюджетных параметров, но и стратегических задач компании. Отправление грузов выросло к уровню прошлого года на 7,8%, грузооборот увеличился на 15,4%, пассажирооборот – на 2,9%. Обеспечена высокая динамика погрузки высокодоходных грузов с ростом к 2007 году на 19%, увеличена интенсивность крупнотоннажных контейнерных перевозок на 24,5%. По всем видам перевозок дорога заработала около 10 млрд рублей выручки, что на 12% превышает установленное задание.

- Мы находимся на этапе реального запуска Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года, - сказал Борис Лапидус. - Правительством одобрена Федеральная целевая программа развития железнодорожного транспорта до 2015 года, цена которой 6,7 трлн рублей. Из них 1,8 трлн рублей государство берет на себя, 320 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета на решение задач по строительству новых железнодорожных линий. Фактически начинается новый этап жизни компании, вторая молодость Российских железных дорог. Нам всем предстоит активно реализовывать эту программу.

Вице-президент ОАО "РЖД" выразил уверенность, что коллектив дальневосточных железнодорожников способен решать масштабные и сложные задачи.