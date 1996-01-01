Авторадио бьет рекорды

Завершился уже третий Чемпионат Авторадио по борьбе за пассажира и его деньги СУПЕРБОМБИЛА! В течение четырех недель "авторадийные бомбилы" демонстрировали свое мастерство частного извоза на дорогах Владивостока, зарабатывая деньги в помощь детям. Уже традиционно акция Авторадио Супербомбила благотворительная. И на этот раз подшефными СУПЕРБОМБИЛЫ-2008 стали краевой психоневрологический дом ребенка №2, детская больница №1 и детская поликлиника №12.

Как показывает практика, деньги на помощь детям готовы давать не только бизнесмены и меценаты, но и обычные люди: жители Владивостока уже третий год принимают активное участие в акции СУПЕРБОМБИЛА. Причем с каждым годом благотворительные взносы в копилку Авторадио растут. Если в прошлом году в среднем авторадийным бомбилам удавалось заработать за двухчасовой заезд 12 тысяч рублей, то в этом - сумма составляла примерно 20 тысяч в день. В течение всего Чемпионата по борьбе за пассажира и его деньги слушатели Авторадио специально искали на дорогах машину Супербомбилы, чтобы внести свой вклад в помощь детским больницам. Очень горячо поддержали акцию и наркоры Авторадио. Часто люди без всякого сожаления отдавали все, что у них было на тот момент в карманах, а некоторые вносили в авторадийную копилку поистине щедрые взносы. Так, "Самым щедрым пассажиром-2008" стал Сергей Разуваев - он отдал в помощь детям 125 тысяч рублей, 75 тысяч из которых сертификаты на установку пластиковых окон!

Щедрого пассажира довелось встретить на дороге бизнесмену Денису Слипченко на TOYOTA LAND CROUSER. Наверное, именно этот счастливый случай и стал залогом победы. Всего же в своем первом заезде Денис заработал 132582 рублей, причем 88480 рублей частным извозом – это абсолютный рекорд за все три года проведения авторадийного чемпионата СУПЕРБОМБИЛА! И такой результат был установлен на пятый день акции! Еще на 92830 рублей Денис пополнил авторадийную копилку в финальном заезде. Интересно, что в финале Денис бомбил на уникальном автомобиле - черном Кадиллаке 1974 года выпуска! Именно Денис Слипченко стал Чемпионом СУПЕРБОМБИЛЫ-2008 и обладателем 2 тонн бензина! Также Денису вручен полис добровольного страховании на сумму в 90 тысяч рублей.

Кстати говоря, Денис стал лидером и в номинации "Приз зрительских симпатий" - за время акции в окно его авто было передано в общей сложности 125752 рубля! Второй результат у предпринимателя Андрея Долганова на Prado - 64598 рублей, а третье место в этой номинации завоевала автоинструктор Нина Проскурякова на Corolla – 46300 рублей. Конечно же, все призеры номинации "Приз дорожных симпатий" не остались без подарков. А "Леди-бомбилой-2008" стала очаровательная Людмила Тарасова, в подарок которой достались гламурненькие чехлы на ее не менее очаровательный RAV-4. Кстати, Людмила заработала в помощь детям 43890 рублей!

Что же касается общего зачета авторадийного Чемпионата СУПЕРБОМБИЛА, то серебряным призером 2008 года стала студентка Виктория Пименова. Ей удалось набомбить на своем Nissan Cub 30018 рублей! Виктория стала обладателем полиса добровольного страхования на сумму 75 тысяч рублей и сертификата на автотюнинг на сумму 25 тысяч рублей от Авторадио.

На бронзовую ступеньку пьедестала Авторадио в этом году поднялся бизнесмен Виталий Высоцкий на Elgrand. Ему удалось заработать частным извозом 35850 рублей! Виталию вручили полис добровольного страхования на сумму 30 тысяч рублей и сертификат на приобретение комплекта шин на сумму 10 тысяч рублей от Авторадио.

Стоит отметить, что каждый наш участник стремился пополнить авторадийную копилку как можно больше, ведь все заработанные в ходе акции деньги идут в помощь детским больницам Владивостока! К примеру, Наталья Барабошкина придумала весьма оригинальный ход - на старт финального заезда она выехала на самокате! Ее вклад в помощь детям составил 8070 рублей.

Всего же за финал, который состоялся в воскресенье 11 мая, авторадийные бомбилы заработали 275651 рубль, а по итогам всего Чемпионата СУПЕРБОМБИЛА-2008 удалось заработать в помощь детям в 2 раза больше, чем в прошлом году. Вообще акция Авторадио, направленная на помощь детям, с каждым годом набирает обороты. Так, результат 2006 года - 121 159 рублей 20 копеек, в 2007 году заработано 413 541 рубль 95 копеек, а в этом году в благотворительной копилке Авторадио собралось 813 177 рублей!

Таким образом, акция Авторадио в очередной подтвердила простую истину: совсем необязательно быть бизнесменом или политиком, чтобы совершать добрые дела. В нашем городе живут по-настоящему отзывчивые люди, которые, несмотря на все свои дела и проблемы, не забывают о том, что есть дети, обделенные здоровьем, родительским вниманием и заботой и нуждающиеся в нашей с вами помощи! Именно благодаря таким людям мы сможем оказать посильную помощь детским больницам. Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к акции Авторадио и внес свой вклад в нашу благотворительную копилку!

На деньги, заработанные СУПЕРБОМБИЛАМИ, будет оказана помощь:

- краевому психоневрологическому дому ребенка №2, где проходят лечение более 100 брошенных детей (причем 24 из них - в тяжелом состоянии),

- городской детской больнице №1, где очень нуждается в помощи отделение для выхаживания новорожденных и реанимация,

- отделению медико-социальной помощи детской поликлинике №12, где проходят лечение дети-инвалиды.

Кроме того, рекордная сумма, собранная в этом году участниками акции, позволит оказать помощь и другим детским лечебным учреждениям.

- Список наших подшефных мы определяли задолго до финала акции, - поясняет директор Авторадио Александр Карпенко, - И скажу честно, мы не ожидали, что в итоге будет собрана такая рекордная сумма, которая позволит нам оказать помощь еще нескольким детским больницам. И в ближайшее время мы обязательно определим еще несколько учреждений, которым также будет оказана помощь из фонда авторадийных СУПЕРБОМБИЛ.

Традиционно по завершении благотворительного Чемпионата по борьбе за пассажира и его деньги команда Авторадио приступает к закупкам всего необходимого для своих подшефных. Все закупленное авторадийщики лично доставят в детские больницы. Будут переданы ребятишкам и все вещи, книжки и игрушки, которые в ходе акции приносили в офис Авторадио горожане. Полный отчет о том, на что пошли деньги, заработанные в ходе акции СУПЕРБОМБИЛА, обязательно будет опубликован в средствах информации.