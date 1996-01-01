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Скажи "нет" мертвым сайтам!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Что такое мертвые сайты и кто виноват в их повсеместном распространении? Об этом читателям ДДГ "ЗР" рассказывает специалист компании "Web-аргумент" Анатолий ПУЛЯЕВСКИЙ:

- Сегодня многие интернет-сайты в Хабаровске имеют близкую к нулю посещаемость и не приносят практически никакой пользы своим владельцам. Такие сайты можно причислить к разряду "мертвых". Дело в том, что еще несколько лет назад сайты создавались в основном потому, что это было модно. О выгоде, которую они могли принести для бизнеса, мало кто задумывался. В результате сегодня среди хабаровских web-ресурсов есть такие, которые обновлялись последний раз более пяти лет назад.

Со временем к Интернету стали относиться серьезнее, но есть ряд причин, по которым создаваемые сайты и сейчас не работают во благо владельца.

Во-первых, для неискушенных в вопросах web-дизайна заказчиков зачастую создаются такие сайты, которые может обновлять только программист, а это накладывает серьезные ограничения на оперативность размещения новой информации.

Во-вторых, большинство разработчиков сайтов прекращают отношения с заказчиками сразу после выполнения работ и получения денег. Поэтому для внесения в структуру сайта даже незначительных изменений приходится нести финансовые и временные потери сопоставимые с созданием нового ресурса.

В-третьих, заказчики сайтов, как правило, не считают нужным тратить деньги на продвижение интернет-продуктов, а разработчики, в свою очередь, не считают нужным объяснять важность этого направления. В итоге даже качественные и регулярно обновляемые сайты обычно не становятся массовыми.

Такое положение вещей можно и нужно менять!

Досье

Компания "Web-аргумент" является одним из опытнейших участников дальневосточного рынка интернет-услуг. Фирма предоставляет полный спектр квалифицированных услуг по разработке и продвижению web-ресурсов самой разной направленности: от интернет-магазинов до информационных порталов. Адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, корп. 1, оф. 104. Тел.: (4212) 69-00-61 Факс: (4212) 38-18-76 www.webargument.ru Добавьте в полезные контакты!
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