Достойные условия работы - результативная работа всего вуза

Завтра, 14 мая, состоятся выборы ректора Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского. Несмотря на то, что предвыборная ситуация между двумя претендентами на руководящую должность сложилась довольно напряженная, среди электората фаворит давно определился. Значительная часть профессорско-преподавательского состава МГУ намерена отдать свои голоса за нынешнего проректора по научной работе Сергея ОГАЯ. Об основных аспектах своей программы он рассказал ДДГ "ЗР".

- Сергей Алексеевич, сегодня МГУ - это главная кузница кадров для морской отрасли всего Дальневосточного побережья. Качество образования, которое дает вуз, и то, в каком направлении он будет развиваться, всецело зависит от его ректора. На какие, на ваш взгляд, направления деятельности университета нужно сделать особый акцент?

- Что касается основных направлений работы будущего ректора, то, на мой взгляд, прежде всего, необходимо создать дальневосточный государственный морской научно-образовательный комплекс. Перейти от этапа проектирования, подготовки и принятия ключевых решений по инновационному развитию к масштабным действиям всего коллектива университета по превращению его в процветающий морской центр образования, науки и культуры. При этом важно, чтобы команда, которая возглавит все процессы реализации намеченных планов, сохранила преемственность выбранного Ученым советом университета Стратегического плана инновационного развития вуза на 2006-2009 гг.

- Как отразится создание такого комплекса на отдельно взятом научном или педагогическом работнике, а также на студентах вуза?

- Создание на базе МГУ дальневосточного государственного морского научно- образовательного комплекса позволит значительно повысить удельное ресурсное обеспечение на все виды деятельности в расчете на одного обучающегося, на одного научного и педагогического работника. В результате качественно новый уровень ресурсного обеспечения научной, образовательной и производственной деятельности комплекса позволит получить качественно новые результаты в подготовке кадров, научных исследованиях и инновационных разработках.

- За счет чего будет обеспечен высокий уровень ресурсного обеспечения?

- Направлений довольно много. Это и увеличение бюджетных средств на текущее содержание на основе новых нормативов финансового обеспечения университета, и инвестиции на развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности в рамках федеральных целевых программ "Модернизация транспортной системы России до 2010 г.", "Развитие транспортной системы России на 2010-2015 гг.". Будут привлекаться средства предприятий морской отрасли для подготовки кадров и реализации прикладных разработок на условиях государственно-частного партнерства; средства от реализации международных образовательных и научных проектов; гранты национальных и международных фондов и программ. Кроме того, увеличение собственных внебюджетных средств от образовательной деятельности, консалтинговых услуг, научных исследований и реализации инновационных разработок.

- Какие задачи станут для вас приоритетными с точки зрения менеджмента?

- Прежде всего, это создание отлаженной системы бюджетирования, а также управления закупками, договорами и поиском дополнительных источников финансирования образовательной и научной деятельности.

- Потребности рынка труда, в частности в ДФО, постоянно меняются. Предполагаете ли вы в перспективе открыть в университете новые специальности?

- Конечно, в ближайшие несколько лет структура университета пополнится новыми подразделениями. В наших планах - открытие института морского права, специальных кафедр, обеспечивающих подготовку по нефтегазовым специальностям, научно-исследовательского инновационного института морского транспорта, морского технопарка. Планируем также расширить сеть филиалов и представительств в Дальневосточном федеральном округе, а также сформировать сеть филиалов и представительств в странах АТР.

- Что все-таки для вас является ключевым условием в реализации намеченных планов?

- Безусловно, это создание достойных условий работы каждого члена коллектива, каждой кафедры и каждого института. Для будущего ректора решение этой задачи является самым главным приоритетом, так как от ее решения зависит слаженная и результативная работа коллектива. Результаты нашей работы сегодня в конечном счете определят будущее нашего университета.

Досье Сергей Алексеевич Огай родился в 1954 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края. В 1976 г. окончил с отличием Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского (ДВВИМУ) по специальности "Судовые машины и механизмы". В 1979 г. окончил аспирантуру ДВВИМУ по специальности "Теория корабля". Опыт организационной работы приобрел в должности заместителя начальника судомеханического факультета по воспитательной работе, заместителя начальника этого же факультета по учебной работе, а также исполняя обязанности начальника судомеханического факультета. С 1995 по 1996 г. совершенствовал организационные навыки в должности начальника научно-исследовательского сектора Дальневосточной государственной морской академии имени адмирала Г.И. Невельского. В этот период прошел стажировку в Голландии, Германии и Франции по программе TASIS Евросоюза по организации учебной деятельности и научных исследований в транспортном комплексе. В 1996 г. был назначен на должность проректора по научной работе.

Вячеслав ПЕРЦЕВ, генеральный директор ОАО "Владивостокский морской торговый порт", Евгений АМБРОСОВ, президент Транспортной группы FESCO.:

- Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского - учебное заведение, с которым Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) и Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) связывают десятилетия плодотворного сотрудничества и партнерских отношений. Это неудивительно - выпускники старейшего морского вуза являются кадровым ядром наших компаний. Поэтому для двух градообразующих предприятий - ВМТП и ДВМП - дальнейшее развитие университета, совершенствование его учебной базы и укрепление престижа морской профессии являются неотъемлемым элементом нашего собственного успеха. В этой связи мы убеждены, что именно Сергей Алексеевич Огай на посту ректора МГУ может дать новый толчок для развития данного учебного заведения, и именно его мы готовы поддерживать во всех начинаниях, направленных на улучшение качества морского образования, а значит, и развитие наших предприятий. И мы, как будущие крупнейшие работодатели для выпускников МГУ, хотели бы, чтобы наше мнение было принято во внимание профессорско- преподавательским составом университета при принятии решения относительно кандидатуры на пост ректора университета.

Неоднократный чемпион СССР, Европы, мира, победитель Олимпийских игр в Токио на каноэ, заслуженный мастер спорта СССР Степан ОЩЕПКОВ:

- В МГУ им. Г.И. Невельского создан и готовит специалистов институт водных видов спорта. Думаю, что нужно не только готовить тренерский состав, заниматься подготовкой курсантов гребле на ялах и ходить под парусами. Институт должен внести большой вклад в программу развития спорта на Дальнем Востоке. И программа нам необходима такая, чтобы ее реализация дала спортсменов, которыми будет гордиться Россия, и привела в спорт тысячи людей.

Хочу также отметить, что МГУ пока не использовало весь потенциал для подготовки в своих стенах спортсменов высокого класса. Много талантливых спортсменов в период обучения не смогли раскрыть свои способности. Почему не стал известным боксером талантливый спортсмен Ю. Аникин, лучше других, наверное, знает его друг Сергей Огай, проживший с ним в одном кубрике все 5 лет.

Считаю, что Сергей Алексеевич Огай, прошедший путь от курсанта до проректора по научной работе, - наиболее подготовленная кандидатура на должность ректора МГУ им. Невельского, а его работа на этом посту будет плодотворной и полезной как для университета, так и для России.

Александр ФИЛИППОВ и др. выпускники ДВВИМУ; 15-я рота (всего 16 подписей):

- Наш выпуск - 1976 г. (15-я рота). Еще тогда, во время учебы с Сергеем, мы все ему часто говорили, что в будущем он станет руководителем ДВВИМУ. Интересно то, что мы не шутили, а действительно так думали. Тем более в роте Сергей был самым способным и окончил ДВВИМУ с красным дипломом. На протяжении 5 лет обучения обязательно в день ленинской стипендии, которую он получал, дарил торт и книгу тому, у кого день рождения совпадал с днем его стипендии. Если бы за доброту, порядочность и честность ставили оценки, то Сергей получил бы второй красный диплом. Такой он и сейчас.

Недавно читали в Интернете бредовые фантазии от нечистоплотного субъекта. Не надо даже пробовать обливать грязью таких людей, как Сергей. Она к нему не прилипнет, а покроет еще одним слоем душу очернителя. Мы уверены, что Сергей 14 мая станет ректором Морского государственного университета и сделает много хорошего для университета. Не сомневаемся, что с нами солидарен и весь коллектив МГУ им. Невельского.