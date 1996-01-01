Сбербанк проводит акцию "Малому бизнесу - большие скидки"

В Дальневосточном банке Сбербанка России успешно действует программа по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы в настоящее время проходит акция "Малому бизнесу - большие скидки".

Клиенты банка, подавшие заявку на кредитование в период с 19 мая по 18 июля и получившие положительное решение о выдаче кредита до 28 июля, пользуются скидкой в 20% на базовый комплекс банковских услуг в течение всего срока действия кредитного договора.

Новые клиенты банка при открытии расчетного счета также получают скидку на открытие расчетного счета. В базовый комплекс услуг входят открытие счета в рублях, ведение счета, выдача наличных денежных средств со счета (кредитные ресурсы), ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "Клиент-Сбербанк" и установка и обслуживание "Клиент-Сбербанка".

В период с 1 мая по 1 сентября проводится уже ставший традиционным конкурс "Лидер малого бизнеса". В конкурсе могут принять участие представители малого бизнеса, имеющие счета в отделениях Сбербанка России, расположенных на территории Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской областей и ЕАО или открывшие счет в период проведения конкурса. Главная номинация - "Лидер малого бизнеса" выбирается среди клиентов, использующих услуги Сбербанка в комплексе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2008 г.

Хорошо зарекомендовали себя центры малого бизнеса как одна из форм работы с предпринимателями. В Приморье первый такой центр был открыт в конце прошлого года в Артеме на базе универсального дополнительного офиса №07, второй - во Владивостоке в допофисе №0185. Центры малого бизнеса призваны помочь предпринимателям успешно развиваться. Помимо оказания банковских услуг на них возложены обучающие функции - проведение семинаров, круглых столов, различная методическая помощь в вопросах налогового, таможенного, банковского законодательства. В таких центрах созданы более комфортные условия для клиентов, побуждающие их чаще обращаться в банк.

Еще один новый формат работы с предпринимателями - пакетное (комплексное) обслуживание. "Пакеты" дают возможность снизить тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, получать услуги, наиболее соответствующие виду деятельности предпринимателя, сравнить преимущества разных вариантов и сделать выбор между вариантами покупки услуг "по отдельности" и пакетом услуг, оптимизируя тем самым свои затраты и финансовые результаты. Преимущества очевидны - это экономия денег на комиссии банку, индивидуальные тарифы, неограниченный срок действия пакета и соответственно льготных тарифов.

Также в Сбербанке действуют различные схемы кредитования предпринимателей, в том числе беззалоговое кредитование, кредитование с неполным обеспечением и кредитование на инвестиционные цели на срок до 7 лет.