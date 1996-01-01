Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк проводит акцию "Малому бизнесу - большие скидки"
В Дальневосточном банке Сбербанка России успешно действует программа по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках этой программы в настоящее время проходит акция "Малому бизнесу - большие скидки".
Клиенты банка, подавшие заявку на кредитование в период с 19 мая по 18 июля и получившие положительное решение о выдаче кредита до 28 июля, пользуются скидкой в 20% на базовый комплекс банковских услуг в течение всего срока действия кредитного договора.
Новые клиенты банка при открытии расчетного счета также получают скидку на открытие расчетного счета. В базовый комплекс услуг входят открытие счета в рублях, ведение счета, выдача наличных денежных средств со счета (кредитные ресурсы), ежемесячная плата за предоставление услуг с использованием системы "Клиент-Сбербанк" и установка и обслуживание "Клиент-Сбербанка".
В период с 1 мая по 1 сентября проводится уже ставший традиционным конкурс "Лидер малого бизнеса". В конкурсе могут принять участие представители малого бизнеса, имеющие счета в отделениях Сбербанка России, расположенных на территории Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской областей и ЕАО или открывшие счет в период проведения конкурса. Главная номинация - "Лидер малого бизнеса" выбирается среди клиентов, использующих услуги Сбербанка в комплексе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2008 г.
Хорошо зарекомендовали себя центры малого бизнеса как одна из форм работы с предпринимателями. В Приморье первый такой центр был открыт в конце прошлого года в Артеме на базе универсального дополнительного офиса №07, второй - во Владивостоке в допофисе №0185. Центры малого бизнеса призваны помочь предпринимателям успешно развиваться. Помимо оказания банковских услуг на них возложены обучающие функции - проведение семинаров, круглых столов, различная методическая помощь в вопросах налогового, таможенного, банковского законодательства. В таких центрах созданы более комфортные условия для клиентов, побуждающие их чаще обращаться в банк.
Еще один новый формат работы с предпринимателями - пакетное (комплексное) обслуживание. "Пакеты" дают возможность снизить тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, получать услуги, наиболее соответствующие виду деятельности предпринимателя, сравнить преимущества разных вариантов и сделать выбор между вариантами покупки услуг "по отдельности" и пакетом услуг, оптимизируя тем самым свои затраты и финансовые результаты. Преимущества очевидны - это экономия денег на комиссии банку, индивидуальные тарифы, неограниченный срок действия пакета и соответственно льготных тарифов.
Также в Сбербанке действуют различные схемы кредитования предпринимателей, в том числе беззалоговое кредитование, кредитование с неполным обеспечением и кредитование на инвестиционные цели на срок до 7 лет.
Новости тематики
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
Новости раздела
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости