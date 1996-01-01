"Никольск": крупным планом

На прошедшей во Владивостоке в конце апреля выставке "Дальагро. Продовольствие - 2008" продукция торговой марки "Никольск" была удостоена золотых медалей в нескольких номинациях одновременно. Столь высоко эксперты оценили вкусовые качества выпускаемых уссурийским предприятием колбас и деликатесов.

Очередное признание

Сервелат "Империал", "Зразы, фаршированные ветчиной и сыром" и позы "Бузы" были признаны лучшей продукцией и завоевали золотые кубки Гран-при. "Языки в желе с белым соусом" и сервелат "Юбилейный" отмечены дипломами и золотыми медалями за высокие вкусовые качества. А сырокопченый карбонат "Президентский" оказался победителем в дегустационном конкурсе "Отличный вкус", судьями которого стали посетители выставки. Диплом и еще один золотой кубок - так организаторы выставки выразили признание потребителей.

Впрочем, в багаже компании уже более 80 золотых медалей, полученных на престижных выставках и конкурсах во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Кроме того, вот уже семь лет подряд продукция марки "Никольск" входит в реестры "100 лучших товаров России" и "100 лучших товаров Приморья". А по итогам 2007 г. предприятие было признано Лидером экономического развития региона. За одержанными победами стоят передовые технологии, современные производственные мощности и высокий кадровый потенциал пищевого производственного объединения "Никольск".

Досье В 1998 г. в Уссурийске был образован колбасный цех "Ратибор-Уссурийский", выпускавший около 20 наименований продукции. В 1999 г. предприятие переименовано в "Ратимир-Уссурийский". 2001 г. - география продаж выходит за границы Приморья. 2002 г. - вывод на рынок новой ТМ "Никольск". В 2005 г. компания меняет имя на "Никольск-Уссурийск". В 2006-м открывает новый завод. В настоящее время ППО "Никольск" - это 5000 кв.м производственных площадей, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, свыше 250 наименований ассортимента, обширная сеть фирменных магазинов, квалифицированный персонал численностью более 1000 человек и собственное строительное подразделение. Только в 2007 г. было реализовано продукции на сумму 644,3 млн руб., в федеральный бюджет перечислено 25,3 млн руб., в региональный - 5,1 млн руб.

Приоритет - производство

С первого дня работы руководство предприятия выбрало стратегию динамичного развития, сделав ставку на производство. ППО "Никольск" - это предприятие-производитель, имеющее крепкую собственную производственную базу и осуществляющее реальную деятельность, а не перепродажу чужой продукции или услуг. Обеспечивая рабочими местами более 1 000 человек, регулярно выплачивая им зарплату и осуществляя налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, "Никольск" является одним из градообразующих и социально значимых предприятий Уссурийска. При этом вся полученная прибыль направляется на развитие: приобретение новых технологий, оборудования и обучение сотрудников.

Персонал - важный стратегический ресурс компании. Активная социальная политика внутри "Никольска" объясняет отсутствие текучки на предприятии. Более того, за 10 лет работы здесь образовались семейные династии. Кстати, трудовые заслуги работников отмечены не только на уровне предприятия, но и наградами Администрации и Думы Уссурийского городского округа, Администрации и ЗС Приморского края, а также Министерства сельского хозяйства.

"Человеческие отношения между руководством компании и персоналом, предприятием и потребителями мы ставим во главу угла, - говорит генеральный директор ППО "Никольск" Сергей ИЩЕНКО. - За спиной компании - тысячный коллектив со своими семьями, и мы обязаны обеспечить им уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, мы очень ценим доверие земляков: в Уссурийске наша продукция занимает около 70% рынка - таких результатов не удалось добиться ни одному дальневосточному производителю ни в одном городе региона".

Качество узнаваемо

Аппетитная продукция уссурийского производства имеет узнаваемое лицо, рассчитана на все категории покупателей и востребована на всей территории Дальнего Востока. Но, как ни странно, лучше известна в Хабаровске и Южно-Сахалинске, нежели во Владивостоке. Дело в том, что среди "ратимировских" производств было изначально принято решение о разделении рынков сбыта, чтобы не вызывать путаницу у покупателей. Поэтому в приморской столице продукция появилась только два года назад, под новой торговой маркой. (Компания совершила фактически беспрецедентный поступок, не побоявшись отказаться от раскрученной ТМ "Ратимир", под которой производилась 7 лет, и на 100% перешла под свою собственную - "Никольск"!). И руководство компании уверено, что объемы реализации продукции на владивостокском рынке будут расти.

Позиция лидера

Сотрудники предприятия уверены, что ключевую роль в успешном развитии компании играет руководитель и гордятся своим директором, управляющим курсом предприятия почти с первого дня его работы. Сергей Анатольевич Ищенко не только опытный практик. Сегодня он готовится к защите докторской диссертации, является профессором кафедры Московского государственного агроинженерного университета, почетным академиком Международной финансово-исследовательской академии бизнеса, а также председателем комиссии по экономике, землепользованию и сельскому хозяйству Думы Уссурийского городского округа. Кроме того, он включен в энциклопедию "Лучшие люди России" и "100 выдающихся сограждан Приморья". И как производственник, и как политик выполняет каждодневную рутинную работу по поднятию уровня промышленности и развитию сельского хозяйства Уссурийского района.

Руководитель ППО "Никольск" и одноименной Ассоциации пищевых и перерабатывающих предприятий Уссурийского района не просто мечтает о том, чтобы Уссурийск стал центром пищевой промышленности региона. Он предпринимает конкретные действия, направленные на поиск оптимальных способов взаимодействия производителей, переработчиков и представителей власти. И планирует открыть собственный агропромышленный комплекс, на территории которого будут выращивать зерно, заниматься свиноводством, а изготовленную продукцию реализовывать в своей торговой сети. Все это продиктовано патриотическими чувствами и направлено на то, чтобы приостановить дальнейший развал сельского хозяйства.

В марте этого года ППО "Никольск" отметило 10-летний юбилей и наметило новые смелые планы. Символ объединения ППО "Никольск" - ладья под расправленными ветром парусами - не позволяет компании стоять на месте, настраивая на динамичное движение к новым достижениям.

Мнения

Заместитель Главы Уссурийского городского округа Рахима СЯЧЕНКОВА:

"Объединение "Никольск" входит в четверку наиболее значимых для города предприятий, обеспечивающих горожанам рабочие места и регулярно выплачивающих налоги в бюджеты всех уровней. Постоянное наращивание объемов производства и расширение ассортимента способствуют тому, что жители Уссурийского района не испытывают недостатка в колбасной продукции и мясной гастрономии которая благодаря гибкой ценовой политике компании, доступна всем слоям общества. Предприятие имеет стабильное экономическое положение, активно взаимодействует с государственными и муниципальными органами власти, участвуя во многих мероприятиях на территории городского округа. (Приятно наблюдать, что в колоннах праздничных демонстрантов коллектив "Никольска" идет сплоченной дружной командой!). Такими предприятиями должны гордиться не только уссурийцы, но и все жители Приморья".

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Николай БОРИСОВ:

"Пищевое производственное объединение "Никольск" находится в постоянном поиске и развитии. Нас радуют его производственные и экономические показатели, способствующие поднятию престижа отрасли. Предприятие вносит весомый вклад в сохранение и обеспечение продовольственной безопасности жителей нашего края. Ежегодно на смотрах-конкурсах продукция "Никольска" неизменно завоевывает звание "Лучший товар Приморья". Руководителя объединения Сергея Анатольевича ИЩЕНКО по итогам работы за год департамент сельского хозяйства и продовольствия удостоил звания "Лучший руководитель - 2007". Также заслуги бессменного генерального директора по достоинству отмечены грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Именно благодаря росту местных товаропроизводителей, таких как ППО "Никольск", будет обеспечиваться благосостояние приморских жителей".

Депутат Законодательного собрания Приморского края Валентин ДУБИНИН:

"Будучи в должности первого вице-губернатора края и курируя сельское хозяйство, я с удовлетворением наблюдал за становлением и развитием в г. Уссурийске нового колбасного завода, разросшегося сегодня до масштабов производственного объединения. В настоящее время "Никольск" не только восстановил объемы производства ранее пришедшего в упадок "Уссурийского мясокомбината", но по праву считается одним из градообразующих предприятий, обеспечивающих горожанам достойные рабочие места и качественную пищевую продукцию".