Новоселье вместе с Промсвязьбанком

Покупка собственной квартиры или дома - дело хлопотное. И вопрос, который необходимо решить в первую очередь, где взять средства? Финансовую помощь под разумный процент предлагает "Промсвязьбанк".

Совершенствование банковских технологий и лояльный подход к каждому клиенту всегда являются существенными ориентирами в деятельности банка. Внимательно изучив приоритеты приморцев в отношении недвижимости на вторичном рынке, банк разработал ипотечные продукты "Квартира" и "Загородный дом".

В Промсвязьбанке ипотечное кредитование - это целый комплекс услуг. В каждом приморском филиале банка специалисты представляют исчерпывающую информацию об ипотеке, и такая технология взаимодействия с клиентом работает по всей России. Параллельно банк развивает сеть дистрибьюции на местах, т.е. офисы партнерских продаж. Партнерами в данном случае могут быть риэлторы, брокеры, страховые компании, ипотечные агенты и т.д. Это все участники, которые будут готовы продавать кредитный продукт, реализуемый Промсвязьбанком.

По словам Александра ВЛАСОВА, начальника отдела продаж кредитных розничных продуктов Владивостокского филиала ОАО "Промсвязьбанк", интересным для потенциальных заемщиков является оперативное принятие банком решения о выдаче ипотечного кредита. Оно занимает всего 7 дней, включая время на окончательное согласование кредита с Москвой.

Клиент Промсвязьбанка практически не ограничен во времени для поиска наиболее подходящего варианта жилой собственности. Если заемщик окончательно не определился с выбором, Промсвязьбанк предоставит еще 3 месяца после вынесения положительного решения о выдачи кредита для поиска достойного жилья.

Минимальная сумма кредита от Промсвязьбанка составляет 300 тыс. руб. (или $10 тыс.), а максимум может достигать 90% стоимости приобретаемой готовой недвижимости. Конкретными цифрами стоимость жилья не ограничена. Процентная ставка в данном случае составляет от 11% годовых, а срок кредита до 20 лет. В рамках данной кредитной программы в Промсвязбанк могут обратиться владивостокцы, уссурийцы и жители Находки. Промсвязьбанк подошел с пониманием и к возрасту заемщиков. Ипотечным клиентом банка сможет стать и совсем еще молодой человек, например, в 21 год. В таком случае гарантом его платежеспособности может стать созаемщик, например его папа или мама. Банк учитывает совокупный доход и в других случаях, если в качестве созаемщиков выступают супруг или супруга, родители, совершеннолетние дети супругов. Возврат кредита должен быть произведен до достижения старшим из заемщиков /созаемщиков 60 - летнего возраста для женщин, 65 - летнего возраста для мужчин. Промсвязьбанк осознанно принял решение освободить своих клиентов от штрафных санкций за досрочный возврат заемных средств. При этом уменьшается размер ежемесячных платежей с сохранением количества платежей.

Несомненным преимуществом ипотечной программы в Промсвязьбанке является возможность приобретения квартиры или дома в любом регионе страны. Таким образом, клиент любого филиала банка, расположенного в Приморском крае, может получить кредит на покупку жилой недвижимости, скажем, в Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону. В данном случае ограничений не существует.

Отметим, что с помощью ипотечного кредита в Промсвязьбанке заемщик получает возможность приобрести не только квартиру на вторичном рынке жилья, но и дом или коттедж. При этом не надо опасаться, что требования к загородной недвижимости у банка слишком высоки: дом может быть деревянным, а подключение к системе водоснабжения не является обязательным условием. Однако дом должен иметь каменный фундамент, паровую или газовую систему отопления, быть электрифицированным. Обязательным условием для заемщика является наличие документов о праве собственности на землю, аренде земельного участка либо праве бессрочного пользования.

Независимо от вида кредита, будь то квартира или дом (в том числе коттедж), первоначальный взнос по кредиту составит 10% от стоимости жилья. При желании можно внести и большую сумму. Как отмечает Анна КОВАЛЬ, менеджер по развитию ипотечного кредитования Промсвязьбанка, это сумма является гарантией того, что клиент банка кредитоспособен. И это совсем не значит, что эти средства клиент отдает банку. Деньги в соответствии с договором заемщик должен передать продавцу недвижимости и, конечно же, получить расписку.

Ипотечный кредит, а значит, средства, которые покупатель жилой собственности, т.е. заемщик, должен передать продавцу, хранятся до оформления сделки в банке. И это исключает любые мошеннические операции между сторонами договора купли-продажи. Такая забота о чистоте сделки с недвижимостью является дополнительной гарантией для клиента, что сделка пройдет успешно, и это, безусловно, привлекает многих клиентов Промсвязьбанка.