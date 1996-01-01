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Внимание: клещ активизировался
Росгосстрах приступил к реализации страховых полисов "Защита от клещевого энцефалита". Этот продукт особо востребован в весенне-летний сезон в регионах, подверженных энцефалиту. Наиболее широко клещи-переносчики инфекции распространены в Дальневосточном регионе, и в частности в Приморском крае.
На сегодняшний день в медицинские учреждения края по поводу присасывания клеща уже обратилось более 420 человек, из них - 151 ребенок, 38 пациентам проведены инъекции иммуноглобулина, заболевших среди обратившихся не выявлено.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморском крае количество лиц, обратившихся по вопросу укуса клещом, каждый год достигает до 6,5 тыс. человек. Случаи заболевания наблюдаются в 17 административных территориях. Наиболее высокий уровень (показатели выше среднекраевых) остается в Чугуевском, Кавалеровском и Анучинском районах. Далее идут Ольгинский, Уссурийский, Яковлевский, Красноармейский, Кировский, Спасский, Дальнереченский районы и города Арсеньев, Фокино, Партизанск, Дальнегорск, Лесозаводск, Артем, Владивосток.
Полис "Защита от клещевого энцефалита", предлагаемый Росгосстрахом, предполагает своевременное оказание застрахованным профилактической медицинской помощи при присасывании клеща, обеспечение высококвалифицированной медицинской помощи в случае заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма, наблюдение и реабилитация после лечения. Обслуживание проводится в 3 этапа: амбулаторный - при укусе клеща, стационарный - в случае острого заболевания, и последний - реабилитационно-восстановительный.
При укусе клеща и развитии заболевания страховая компания организует и оплатит медицинские услуги на сумму 50 тыс. руб. При этом полис доступен для людей с различным уровнем доходов. Полис можно оформить за несколько минут, без заполнения заявления на страхование, в любом офисе Росгосстраха, в отделении Почты России и с помощью страхового агента.
Как сообщила начальник отдела личного страхования Приморского филиала Росгосстраха Ольга ЧУПЕРКО, в 2007 г. в филиале было застраховано по программе "Защита от клещевого энцефалита" 9 626 человек. В текущем году отмечается повышение интереса к этому продукту и увеличение продаж.
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