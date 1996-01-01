ЗС выбирает здоровое поколение Приморья

Законодательное собрание Приморского края на сессии 29 апреля утвердило дополнительное финансирование социальных программ. Приморские законодатели выделили дополнительные деньги на улучшение здравоохранения. Ведь пока, по официальным данным, лишь 30% новорожденных в Приморье можно назвать совершенно здоровыми. 2% малышей нуждаются в реанимационной помощи. 5% - дети с наследственными и врожденными патологиями.

Увеличить количество абсолютно здоровых детей до 37%, а также обеспечить безопасное материнство, снизить материнскую и младенческую смертность, восстановить здоровье детей и подростков поможет краевая целевая программа "Здоровое поколение Приморского края", которая рассчитана на 2008-2011 гг. На ее финансирование депутаты выделили 183,6 млн руб. Уже в этом году 2008 г. бюджет Приморского края выделит первые 24,5 млн руб.

"Деньги, которые мы вкладываем сегодня в здоровье детей и матерей, вернутся в общество. На каждый вложенный рубль получим 8 рублей за счет снижения инвалидности, смертности", - убеждал на сессии коллег разработчик программы, врач по профессии, депутат Анатолий БЕЛЯЕВ.

Депутаты утвердили программу сразу во втором и третьем чтениях. Средства на ее реализацию администрация Приморья обещает перечислить уже в ближайшее время. Первый транш пойдет на совершенствование медицинской помощи детям, оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами поликлиник, чтобы людям не приходилось перед тем, как лечь в больницу, идти в аптеку за бинтами и медикаментами.

Следующую часть средств планируется использовать для внедрения методик по совершенствованию профилактики заболеваемости и инвалидности детей и подростков школьного возраста. В первую очередь, в отдаленных районах края, где особенно остро стоят вопросы обеспечения детей квалифицированной диагностической и лечебной помощью.

Кроме того, депутаты одобрили предложение председателя Законодательного собрания Виктора ГОРЧАКОВА и предусмотрели в бюджете 30 млн руб. на реконструкцию средней общеобразовательной школы в селе Многоудобное Шкотовского района, где обучается 150 детей. Здание школы уже 12 лет в аварийном состоянии. Средства краевого бюджета помогут сделать качественный ремонт, чтобы обеспечить школьников и их учителей нормальными условиями для занятий. Кстати, за принятием этого решения наблюдали старшеклассники Владивостока и Артема, которые побывали на апрельской сессии Законодательного собрания и встретились со спикером. Знакомство с работой краевых законодателей состоялось в рамках факультативного курса "Диалог: Власть и Школа". Теперь школьники знают, как "делят деньги" в бюджете.

А на апрельской сессии еще 15 млн руб. по предложению администрации Приморского края депутаты дополнительно выделили для обеспечения льготного проезда в пригородных электричках Владивостока. В Приморье 350 тысяч льготников: ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий. И краевые законодатели согласились, что при росте цен на продукты питания и топливо необходимо сохранить для ветеранов возможность поездки на дачу.

Депутаты смогли выделить дополнительные средства благодаря росту доходов и дополнительному финансированию из федерального бюджета. Все заметили, что приоритет получили программы комитета по социальной политике и защите прав граждан. В комитете несколько месяцев не было руководителя. Как известно, вакансия образовалась после того, как досрочно сложил полномочия в связи с избранием в Госдуму Руслан КОНДРАТОВ. Председателем комитета депутаты, почти единогласно, 28 голосами из 29 присутствующих, избрали весьма опытного коллегу - вице-спикера Законодательного собрания Приморского края Владимира МАСЛОВСКОГО.