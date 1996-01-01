Приморские школьники получили шанс

Тема острого кадрового дефицита на возрождающихся промышленных предприятиях Приморского края уже стала общим местом. Однако, как правило, дальше разговоров дело заходит редко. Одной из немногих реальных программ, которые нацелены на решение этой острой проблемы в регионе, стала программа "Будущее Приморья – образованная молодежь". В ее рамках 28-29 апреля в Арсеньеве на базе авиастроительной компании "Прогресс" прошли установочные сборы для выпускников 9-11 классов.

Программа "Будущее Приморья – образованная молодежь" работает в крае с 2005 года. Инициатором ее создания стал депутат Государственной думы РФ Василий УСОЛЬЦЕВ, который не понаслышке знает реальные проблемы не только производств, но и то, насколько талантливой молодежи, особенно из малообеспеченных семей краевой глубинки, непросто пробить себе дорогу в жизни. На стыке этих двух проблем и родилась программа депутата. Благодаря ей сегодня уже у более 80 выпускников школ появилась возможность получить высшее образование бесплатно. Сегодня все они учатся в одном из престижных вузов региона. Хотя только этим программа не ограничивается. Лучшие школьники края также получают возможность участвовать в различных образовательных программах, отдыхают по путевкам во Всероссийских детских центрах "Океан" и "Орленок". Партнерами программы выступают региональные отделения партии "Единая Россия" и общественной организации "Молодая гвардия Единой России".

Возрождающийся "Прогресс" ждет молодых

На установочные сборы, прошедшие в Арсеньеве, приехали школьники практически со всего края. Хотя, естественно, большинство из них было из северного Приморья. "Прогресс" не зря был выбран в качестве площадки для проведения такой акции. Некогда огромное авиастроительное предприятие сегодня вновь встает на ноги после длительного периода упадка.

Как заявил на встрече со школьниками генеральный директор ОАО АКК "Прогресс" и депутат Законодательного собрания Приморья Юрий ДЕНИСЕНКО: "Сегодня наше предприятие уже не просто выживает, сегодня оно вновь живет". "Прогресс" после длительной конкурентной борьбы получил государственный оборонный заказ на свои вертолеты "Ка-50" ("Черная акула") и "Ка-52" ("Аллигатор"). Оздоровление ситуации в российской армии оживило производство на заводе известных противокорабельных ракет "Москит-Е". Помимо этого новая команда менеджеров "Прогресса" делает серьезную ставку на гражданскую продукцию – спортивные самолеты "Як-54", вертолеты "Ми-34" и "Ка-62". Уже есть первые решения по обновлению производственной базы – сюда скоро поступят новейшие станки и оборудование. Важным в стратегическом смысле стало включение "Прогресса" в создаваемый холдинг "Вертолеты России". А это значит, что заводу гарантировано участие в масштабных государственных проектах.

...И "Черная акула" на десерт

Соответственно в связи с этим у предприятия появилась острая необходимость в обновлении кадров. "Прогресс" за последний год принял на работу около тысячи, инженерно-технических работников, рабочих, учеников, благодаря чему средний возраст сотрудников на предприятии удалось снизить с 49 до 46 лет. Однако полноценно кадровая проблема сегодня не может быть решена без участия государства, общественных организаций и ответственных политиков. Так что программа "Будущее Приморья – образованная молодежь" Василия Усольцева пришлась предприятию как нельзя кстати.

Школьникам рассказали об истории завода, показали цеха, где сейчас собирается высокотехнологичная продукция, включая боевые вертолеты, что, естественно, не могло не заинтересовать мальчишек. Кульминацией посещения "Прогресса" стал показ во всей красе полета легендарной "Черной акулы". Вертолет сегодня проходит завершающие заводские испытания и скоро будет поставлен в войска.

Приморские школьники также смогли совершить экскурсию по Арсеньеву, поучаствовать в спортивных соревнованиях, а в завершение акции лучшим из рук Василия Усольцева и Юрия ДЕНИСЕНКО были вручены сертификаты на обучение в одном из крупнейших вузов края.

Выбирая будущее

Как напутствовал школьников Василий Усольцев, сегодня, когда вузы штампуют тысячами юристов и экономистов, которые потом вынуждены работать не по специальности, а то и вовсе переучиваться, чтобы не остаться без работы, школьники, посетившие "Прогресс", получили реальную возможность убедиться, за какими профессиями будущее.

А Юрий Денисенко заверил, что студентов по целому ряду остродефицитных специальностей предприятие готово брать на работу уже с третьего курса, и тем самым к завершению обучения в учебных заведениях они станут не только теоретически подкованными специалистами, но и настоящими профессионалами-практиками, которым открыты любые пути.