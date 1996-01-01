Красота без правил

Свершилось. Подведены итоги традиционного конкурса "Мисс "Русское Радио" - Владивосток-2008". Финал конкурса состоялся в концертном зале Fesco-Hall и проходил как грандиозное красочное шоу в стиле русских сказок. На высоте были все - от самих участниц-претенденток на корону до приглашенных коллективов и устроителей - сотрудников владивостокской редакции Русского Радио во главе с программным директором Маргаритой КОГАН (творческий псевдоним Марго).

После многочисленных конкурсов и состязаний жюри под председательством известного приморского шоумена и кавээнщика Сергея МАТЛИНА выбрало победительницу "Мисс "Русское Радио" - Владивосток-2008". Ею стала Алена ЯКОВЛЕВА - 20-летняя владивостокская красавица, среди достижений которой, по ее собственным словам: "два высших образования, победа в конкурсе красоты, съемки в сериале". Девиз девушки - "Побеждать!", а заветная мечта - открыть собственный имидж-центр.

Корона вице-мисс досталась 23-летней Александре ЛАЗАРЕВОЙ, журналисту по специальности. Она же удостоилась номинации "Мисс Очарование". 22-летняя Ася ДЬЯКОВА одержала победу в двух номинациях: "Мисс Интернет" и "Мисс зрительских симпатий". Яна МАЛЬЧЕНКО была признана самой артистичной и удостоена звания "Мисс Синема".

Напомним, 13 самых эффектных, интересных и неординарных девушек Владивостока были отобраны в ходе нескольких этапов по письменным резюме. Критерии отбора включали: дефиле, хореографию и общение, а также такие качества, как интеллект, шарм, находчивость, остроумие. Сам конкурс "Мисс "Русское Радио" - Владивосток-2008" проходит в столице Приморья уже седьмой раз в рамках ежегодного Всероссийского конкурса "Мисс Русское Радио". Наряду с Владивостоком конкурс проводится в более чем ста городах России, ближнего и дальнего зарубежья - везде, где есть филиалы национальной радиостанции "Русское радио".

По словам Екатерины СЕДЫХ, менеджера по связям с общественностью редакции "Русского Радио" во Владивостоке", у конкурса "Мисс "РР" огромное преимущество перед всеми остальными конкурсами красоты: это не просто соревнование внешней красоты, а именно шоу-конкурс. Он не ограничен ни стандартами, ни рамками, ни правилами. Не исключает ломки модельных стандартов и привнесения элементов эпатажности. В общем, "красота без правил". Поэтому в финале всегда представлены самые различные типажи женской красоты - от классической до авангардной.

Алена ЯКОВЛЕВА, удостоенная звания "Мисс "Русское Радио" - Владивосток-2008", в июне этого года отправится в Москву для участия во Всероссийском конкурсе "Мисс "Русское Радио". Не исключено, что и там нашей землячке улыбнется удача. Ведь ее девиз - "Побеждать!"