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Георгиевские ленточки из "Евросети"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
На Дальнем Востоке компания "Евросеть" раздаст 80 000 георгиевских ленточек.
9 мая каждый посетитель магазинов "Евросети" сможет получить оранжево-черную ленточку – символ памяти о подвиге, совершенном нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Компания "Евросеть" уже третий год дает возможность бесплатно получить георгиевские ленточки в своих салонах в канун 9 мая.
На Дальнем Востоке ленточку можно получить в магазинах "Евросеть" в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Якутске, Южно-Сахалинске и Магадане.
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