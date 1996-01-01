Георгиевские ленточки из "Евросети"

На Дальнем Востоке компания "Евросеть" раздаст 80 000 георгиевских ленточек.

9 мая каждый посетитель магазинов "Евросети" сможет получить оранжево-черную ленточку – символ памяти о подвиге, совершенном нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Компания "Евросеть" уже третий год дает возможность бесплатно получить георгиевские ленточки в своих салонах в канун 9 мая.

На Дальнем Востоке ленточку можно получить в магазинах "Евросеть" в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Якутске, Южно-Сахалинске и Магадане.