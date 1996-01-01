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В родительские дни на кладбище
В родительские дни на кладбищах Владивостока будет действовать особый режим. Традиционные ограничения коснутся передвижения транспорта по территории мемориальной зоны.
Как сообщил директор МУП "Некрополь" Игорь БАБЫНИН, изменения в работе Морского и Лесного кладбищ вводятся на период с 1 по 6 мая включительно, когда количество посетителей данных объектов возрастает в несколько раз по сравнению с обычными днями. Чтобы не создавать проблем похоронным процессиям и другим приезжающим, руководство предприятия вводит запрет на проезд личного автотранспорта. Попасть на территорию мест захоронения смогут лишь те машины, среди пассажиров которых находятся участники Великой Отечественной войны или инвалиды первой группы, имеющие при себе подтверждающие документы.
Однако МУП "Некрополь" позаботился и об удобстве остальных граждан. Для них на каждой мемориальной зоне будут дежурить по 10 автобусов разной вместимости. Как всегда на родительские дни, доставка пассажиров с их помощью осуществляется бесплатно. Отправка - от сторожек (на 14 км - от новой и старой). Кроме того, и на Морском, и на Лесном кладбищах с 1 по 6 мая будут установлены машины скорой медицинской помощи и цистерны с питьевой водой. Среди других услуг - туалеты, а также пакеты для мусора, которые будут раздавать на входе на территории.
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