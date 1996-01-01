Чувствую себя на своем месте,

Когда год назад на приморских дорогах стали активно появляться французские «реношки» (как ласково называют эти автомобили поклонники марки), многие отнеслись к этому с изрядной долей скепсиса. Но уже первый год работы автосалона Renault во Владивостоке показал, что приморский авторынок определенно приобретает французский «прононс».

Для того чтобы решиться на продвижение европейского «леворульного» продукта на японизированном «праворульном» приморском авторынке, нужно обладать изрядной долей смелости, уметь заряжать своей уверенностью других и быть большим оптимистом. Гость «ДК» - генеральный директор ООО «Триумф Авто Дальний Восток» Алексей СУШИЛИН - определенно из такой категории топ-менеджеров.

- Алексей Иосифович, ваша компания только что отпраздновала первую годовщину работы. С чего начался этот бизнес?

- С желания познакомить дальневосточников с европейским качеством автомобилей, причем вполне конкурентоспособным с финансовой точки зрения. Проведя анализ авторынка, мы выяснили, что Renault - наиболее подходящая в этом смысле марка, поскольку имеет широкий модельный ряд и ценовой диапазон: от очень демократичных автомобилей за $11 000 до представительских вариантов стоимостью $60 000. А также очень перспективная. У руля компании-производителя стоит знаменитый антикризисный менеджер Карлос ГОН, который, как известно, возглавляет альянс Renault-Nissan. Мы видим, как развивается компания, как растут ее продажи во всем мире: Renault стабильно входит в первую «пятерку». Что же касается России, то у Renault самая крупная дилерская сеть в стране по сравнению с другими автомобильными брендами, а в плане продаж марка безоговорочно лидирует среди европейских уже два года подряд.

- Судя по тому, что в вашем автосалоне всегда очень оживленно, результаты первого года работы не разочаровали?

- Они даже превзошли прогнозируемые. Сегодня мы работаем над открытием филиала в Уссурийске, а в скором времени подразделение компании откроется в Хабаровске. И поскольку мы имеем статус официального представителя Renault на Дальнем Востоке, останавливаться на этом не собираемся.

- Ваши три эпитета относительно продукции марки?

- Надежная. Безопасная. Стильная.

- А каковы собственные автомобильные предпочтения?

- В течение последних десяти лет мои вкусы неоднократно менялись - от спортивных моделей до семейных автомобилей. Главные критерии выбора - безопасность и комфорт. Если говорить о марке, то сегодня это, конечно же, Renault. И не только в силу профессиональной специфики. Renault обеспечивает комфортное передвижение и в городских условиях, и за городом. За все время эксплуатации - ни малейшего повода для разочарования.

- Как считаете, что у вас получается лучше, чем у конкурентов?

- Работа с клиентами. На мой взгляд, у нас более дифференцированный и гибкий подход к покупателям.

- И в чем это выражается?

- В том, что мы всегда идем навстречу их пожеланиям. С каждым клиентом составляется персональный договор купли-продажи. Финансовые возможности у всех разные, но мы хотим, чтобы европейское качество становилось все более доступным для жителей региона.

- Главный результат, который приносит вам ваша работа?

- Сложно выделить что-то одно. Это и самореализация, и новые возможности, и финансовая свобода... При этом материальная сторона никогда не была для меня определяющей (я ничуть не кривлю душой!). Принимая какое-то новое предложение, я всегда думал, прежде всего, о том, что это даст с профессиональной точки зрения, каким будет круг общения и есть ли перспективы дальнейшего развития.

- А каковы издержки бизнеса?

- Пожалуй, сокращение личного времени. Но я стараюсь это как-то компенсировать. Как только появляется возможность, выезжаем на отдых всей семьей, тем более что интересы у нас общие: мы с 8-летней дочерью с удовольствием катаемся на горных лыжах, жена - на сноуборде. Кататься предпочитаем на Камчатке. Летом - дайвинг, отдых на островах, прогулки на катере или яхте с друзьями.

Очень надеюсь, что когда-нибудь появится время для охоты. И обязательно вырвусь во Францию, чтобы еще более проникнуться духом и философией производимого в ней продукта.

- Качества, которыми должен обладать успешный топ-менеджер?

- В первую очередь целеустремленность: умение четко видеть цели, ставить правильные задачи и получать ожидаемые результаты. Затем объективная принципиальность. Кроме того, нужно постоянно отслеживать новые тенденции не только того бизнеса, в котором работаешь, но и других сфер жизни. И обязательно испытывать жажду образования и непреодолимое желание постоянно чему-то учиться: у партнеров, коллег, подчиненных... Не нужно стыдиться, что ты чего-то не знаешь. Надо иметь желание это узнавать.

- Кстати, ваше образование связано с бизнесом, в котором работаете?

- Первое - техническое - нет: я окончил Дальрыбвтуз по специальности рефмеханик. Сейчас получаю второе высшее образование, изучая стратегическое управление предприятием в ДВГТУ. Это, безусловно, помогает в работе.

- По морю не скучаете?

- Нет. Еще во время курсантской практики понял, что вряд ли готов связать с ним всю свою жизнь. Хотя в качестве места отдыха по-прежнему предпочитаю море всему остальному. Что же касается самореализации, то сегодня чувствую себя на своем месте, получая настоящее удовольствие от самого процесса работы. Мне кажется, это очень важная составляющая жизненного успеха в целом.