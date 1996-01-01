Разумные расходы на мобильную связь? Просто!

Предложением уже воспользовались в Государственной Думе Российской Федерации: компания МТС в конце 2007 года выиграла конкурс по обеспечению услугами мобильной связи нижней палаты российского парламента. Государственная Дума - лишь один из многих корпоративных клиентов МТС, чей статус говорит сам за себя. Среди абонентов МТС на Дальнем Востоке: энергопроизводящий холдинг «ЛуТЭК», группа компаний «Седьмой континент», «В-Лазер», холдинг «Парк групп», Далькомбанк, ОАО «Камчатэнерго», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», «Сахалин Энерджи» и многие-многие другие. Клиенты-гиганты соседствуют с многочисленными представителями малого и среднего бизнеса. О том, какие продукты предлагает сегодня МТС организациям, «ДК» рассказала директор департамента по работе с ключевыми клиентами макрорегиона «Дальний Восток» компании МТС Екатерина ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ.

Связь для своих

- Минувший год был необычайно результативным и богатым на события для макрорегиона «Дальний Восток» МТС. Количество номеров корпоративных клиентов выросло в два раза. Кто и как становится корпоративными клиентами МТС?

- Мы рады каждой компании - от небольшого ИП до крупного холдинга. МТС - лидер рынка корпоративных тарифов и услуг, и за достаточно долгий срок работы на рынке - более десяти лет - мы накопили огромный опыт работы с компаниями. Мы предлагаем удобные корпоративные тарифные планы, сервисную, финансовую и техническую поддержку. Условия для заключения корпоративного соглашения с МТС минимальны и очень просты. Ознакомиться с ними можно на региональных разделах нашего сайта www.mts.ru.

- Корпоративные тарифы подразумевают существенную экономию на услугах связи. Этими привилегиями могут воспользоваться только сотрудники компании-клиента или есть возможность подключить их друзей и родственников?

- Специальная программа МТС «Свой Круг» предполагает, что руководство компании-клиента позволяет пользоваться корпоративным тарифным планом не только своим сотрудникам, но и членам их семей, друзьям, близким, деловым партнерам. Количество предоставляемых номеров варьируется в каждом отдельном случае, в зависимости от масштабов предприятия, количества работающих сотрудников, особенностей тарифного плана, пожеланий руководителя и т.д. К примеру, для большого завода «Свой круг» может исчисляться десятками тысяч номеров, а для маленького ИП - единицами.

Досье «Свой круг»: специальная программа МТС, которая дает возможность предоставить корпоративные тарифы МТС всем без исключения - сотрудникам компании, их родственникам и друзьям. Эта программа позволяет оптимизировать затраты компании на сотовую связь, снизить налоговые риски, а сотрудникам - пользоваться доступной и надежной связью и иметь все преимущества корпоративного клиента МТС.

Мобильное Лего

- А сколько вообще тарифных планов у МТС и в чем их преимущества?

- Базовых корпоративных тарифных планов три: «Команда», «Свой бизнес», «Корпоративный мобайл». Но они как кубики конструктора «Лего». Мы дополняем их блоками различных услуг в зависимости от каждого конкретного случая. За счет этого обеспечивается разнообразие услуг МТС, гибкий и индивидуальный подход к каждому корпоративному клиенту и его структурным подразделениям. Дополнительные услуги можно подключать как всем сразу, так и отдельным сотрудникам - в зависимости от обязанностей и потребности в связи. Во всем разнообразии поможет разобраться персональный менеджер - он проанализирует расходы компании на связь и ее потребности, предложит оптимальный «набор решений». Все корпоративные тарифы схожи в одном: чем больше сотрудники разговаривают, тем меньше компания платит.

- Слышал, некоторые услуги МТС в дополнение к тарифам можно купить сразу на год?

- Да, это так. Например, абонентам, которые планируют частые поездки в течение года, мы предоставляем услугу «Мобильный регион +» сроком на год. Подключив ее, вы можете, находясь в любой точке страны, платить за все звонки в сети МТС по расценкам «домашнего региона». Вообще, ассортимент услуг у МТС весьма обширный. И любой корпоративный клиент сможет подобрать то, что ему действительно нужно. Вам необходимо объединить все офисные и мобильные телефоны вашей компании в одну сеть? Тогда подключайте услугу «Единая корпоративная сеть» (FMC). Вы сможете звонить по коротким номерам, назначать порядок вызовов и т.д. Причем звонки с офисных телефонов на корпоративные мобильные МТС тарифицируются по специальной льготной цене. Управление услугой осуществляется через Интернет-портал, и специальных знаний для этого не требуется. Все абоненты, подключенные к услуге FMC, независимо от времени суток и дней недели, всегда остаются на связи.

- В чем здесь отличие от услуги «Закрытая Группа Пользователей»?

- ЗГП ориентирована на руководителей, которым необходимо, чтобы их сотрудники использовали мобильную связь исключительно в служебных целях. Эта услуга работает в двух вариантах. В первом закрытая группа пользователей включает всех сотрудников компании. При этом они могут разговаривать только между собой, внутри своей закрытой корпоративной сети.

Во втором случае в ЗГП входит часть сотрудников компании, которые могут разговаривать только между собой. А остальные обслуживаются по тарифному плану компании, то есть вольны звонить по всем направлениям, в том числе и своим товарищам, входящим в закрытую группу. Наглядный пример второго варианта этой услуги - тарифный план компании, оказывающей услуги такси. Водители могут общаться только между собой и диспетчерами. А диспетчеры и руководители - как с водителями, так и с любым из клиентов.

Технологии растут

- Для многих бизнес-пользователей важны не только голосовые услуги, но и, к примеру, возможность проверять электронную почту. Чем пользуются абоненты МТС?

- Достаточно давно у нас работает услуга «Офис Онлайн», которая позволяет получать и отправлять почту со своего коммуникатора, синхронизировать корпоративные данные: контакты, встречи, календарь с информацией в рабочем компьютере. И совсем недавно, уже в этом году, мы представили две новые услуги: «Офис Онлайн+» и «Почт@ Онлайн». Новая услуга «Офис Онлайн+», наряду с существовавшими ранее опциями, делает возможной синхронизацию со смартфонами и коммуникаторами электронной почты и офисных приложений (календаря, контактов и встреч), работающих на базе IBM Lotus. Кроме того, для организации мобильного офиса можно использовать устройства, работающие на базе операционной системы Symbian (например, смартфоны Nokia 60-й серии) и Palm. «Почт@ Онлайн» - это почтовый ящик, который всегда с тобой, этот сервис более компактен, доступен даже самым маленьким компаниям. Услуга позволяет абонентам получить доступ к корпоративной электронной почте, независимо от модели мобильного телефона. Подключение почтовых серверов клиента возможно через Интернет или по выделенному каналу. Письма, полученные Вами с помощью «Почт@ Онлайн», автоматически адаптируются под модель телефона: размер экрана, мультимедийные возможности, поддерживаемые форматы файлов и т.д. На самые простые модели телефонов послание придет в виде SMS. Если же у Вас телефон с поддержкой WAP, Вы можете получить и прочитать практически любые текстовые и графические файлы. У Вас есть возможность самостоятельно настроить удобный режим работы почты через WEB-WAP интерфейс, изменить параметры доставки, установить фильтры, добавить или удалить почтовые ящики.

- Правда, что «Почт@ Онлайн» пользуется особым спросом у сотрудников МЧС?

- Не только у них, но и у представителей всех силовых структур. Дело в том, что эта услуга позволяет осуществлять внутренние SMS-рассылки сотрудникам компании, используя стандартные почтовые программы типа Outlook или Outlook Express. К примеру, начальнику подразделения нужно оперативно мобилизовать своих подчиненных в каком-то месте для ликвидации аварии. Он пишет SMS: «Собраться в квадрате A». Нажатием одной кнопки оно рассылается сразу всем сотрудникам подразделения. Более мирный пример: работников компании извещают о времени выдачи зарплаты.

Наряду с «Почт@ Онлайн» есть еще «Удаленный доступ к корпоративной сети» или APN. Степень удобства этой услуги для корпоративных клиентов также трудно переоценить. Она обеспечивает удалённый и защищенный доступ к корпоративным сетям и базам данных компании с помощью технологии GPRS.

- Не секрет, что российские потребители услуг мобильной связи с нетерпением ждут прихода в страну cотовой связи третьего поколения (3G), которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Как компания МТС приближает это событие?

- Планирование сети связи третьего поколения и ее экономический расчет - одна из основных задач для МТС на сегодняшний день. В настоящее время в компании определены поставщики оборудования для строительства сети 3G по России. Ими стали компании Nokia, Siemens и Ericsson. Сегодня абоненты могут использовать совмещенные GSM/UMTS-терминалы. Запуск сетей 3G не приведет к резкому изменению структуры продуктов и сервисов на рынке, но при этом позволит повысить качество существующих услуг и запустить значительное количество новых перспективных дополнительных сервисов. МТС планирует представить клиентам ряд предложений на базе 3G, рассчитанных на различные сегменты рынка. Плюс к этому 3G поможет существенно улучшить качество уже существующих услуг и сервисов компании. Мы хотим сделать 3G доступным для максимально широкого спектра пользователей.

Любую дополнительную информацию можно получить в отделе по работе с ключевыми клиентами МТС своего региона. Контакты на региональных разделах сайта www.mts.ru

г.Владивосток, ул. Некрасовская, 53а, тел. (4232) 73-55-10. г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 42, оф. 101, тел. (4212) 25-28-21.