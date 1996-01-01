Саммит на носу… у рестораторов и отельеров

Во Владивостоке в Колледже сервиса и дизайна ВГУЭС вчера завершил работу IV Дальневосточный конгресс рестораторов и отельеров, в ходе которого приезжие специалисты представили свежий взгляд на последние тенденции в ресторанной кухне, оценили состояние гостиничного бизнеса в России и подарили дальневосточникам "кусочек Франции" во Владивостоке.

"В кулинарии, как и в высокой моде, есть свои кутюрье, которые задают тон развитию всей индустрии, - считает шеф-повар международного уровня, генеральный директор Центра кулинарного мастерства "Эксклюзив" Елена ШРАМКО. - Сегодня намечается тенденция к упрощению ресторанного меню, появлению заведений "среднего уровня".

В гостиничном бизнесе налицо обратная ситуация: в России практически не открываются гостиницы премиум-класса. "Пока не заполнятся пятизвездочные отели, не появится интерес к четырех- и трехзвездочным. В недавно открытом отеле "Риц-Карлтон Москва" стоимость президентского номера составляет 430 000 рублей в сутки, причем он никогда не простаивает. За завтрак в этой гостинице клиент платит 35 000 рублей", - рассказывает гость конгресса - генеральный директор "Host Hotel Management" Сергей КОЛЕСНИКОВ.

В преддверии Саммита АТЭС в 2012 году вопрос нехватки гостиниц для размещения гостей во Владивостоке стоит очень остро. "Иностранные гости приедут на две недели и уедут, а гостиницы останутся. То, что творится сейчас в Сочи, можно назвать национальной катастрофой. Чтобы такого избежать, нужно провести маркетинговые исследования, выявить спрос на услуги, в частности гостиниц. Отели, заполняемые на 5-6%, - это мертвые отели", - предостерегает Сергей Колесников.

За три дня работы конгресса были проведены десятки мастер-классов, круглых столов, профессиональные конкурсов. Более подробную информацию читайте в следующем номере "ЗР"-Диалог".