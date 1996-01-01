Под песни "Шансона" на субботник вперед!

Уже второй год радио Шансон активно поддерживает столь важное мероприятие, как общегородской субботник! С самого утра 19 апреля Шансон-мобиль колесил по разным районам Владивостока. В ходе уже полюбившейся горожанам акции "Хороший субботник с хорошим радио!" ди-джеи радио Шансон подбадривали дружные коллективы, принимающие участие в наведении чистоты, не только хорошими песнями, но и угощениями!

Праздник чистоты!

Традиция наводить порядок на улицах городов и сел зародилась еще в советские времена. И очень отрадно, что она сохранилась, ведь субботник – это еще и возможность пообщаться, поближе познакомиться с соседями или коллегами по работе! Радио Шансон с удовольствие поддерживает эту славную традицию и уже второй год превращает субботник в настоящий праздник!

В течение двух недель радио Шансон принимало заявки от коллективов, которые планировали выйти на "Хороший субботник с хорошим радио!" Желающих набралось немало - более 60 коллективов! Впрочем, это неудивительно. Во-первых, каждый из нас хочет жить в чистом и красивом городе! А во-вторых, работа под песни Шансона ладится куда лучше!

19 апреля Шансон-мобиль, транслирующий на весь город любимые всеми песни и до отказа набитый подарками, отправился по гостям! Всем участникам "Хорошего субботника" вручали грамоты и вкусные торты с логотипом радио Шансон!

Лучшие из лучших

Первым пунктом назначения в маршрутной карте Шансона стала Угольная, где около 500 сотрудников компании "Ратимир" с энтузиазмом наводили чистоту на территории в 1,5 километра! Прибыв к супермаркету "Парус", сотрудники Шансона застали окончание субботника. Оказывается, веселый и слаженный коллектив "Паруса" облагораживал территорию всю неделю, а потому в субботник "фронт работ" состоял лишь из покраски деревьев и бордюр!

На автомойке "ИП Барабашева" на проспекте Столетия сотрудников Шансона ждал сюрприз. Оказывается, в этот день директор автомойки Татьяна Геннадьевна отмечала день рождения! Весь коллектив дружно поздравлял руководителя и также дружно убирал свою территорию!

Небольшой коллектив салона мебели "Антонио Страдивари" высадил на своей территории более 20 зеленых кустов. Группа студентов Международного института финансов, кредита и банковского дела ТГЭУ во главе с директором Натальей Валерьевной наводили чистоту на улице Фонтанной. Сотрудники пиццерии "Пицца Ленд", которая как раз здесь и находится, не могли присоединиться к ним, зато в знак благодарности за работу подарили студентам огромную пиццу!

Но самый горячий прием ждал радио Шансон в Пушкинском сквере, где наводили чистоту сотрудники городского Центра занятости населения! Женский коллектив Центра встретил Шансон-мобиль песнями, танцами и транспарантами! Именно этот коллектив признан самым веселым и самым активным! В понедельник 21 апреля представителям Центра занятости в прямом эфире и торжественной обстановке был вручен "Кубок субботника" и ящик шампанского!

Последней компанией на пути Шансон-мобиля была компания "Аркада". Все сотрудники компании, во главе с генеральным директором Евгением Алексеевичем вышли на уборку двух объектов строительства - уже сданного детского сада "Аленка" и строящегося жилого комплекса "Солнечный". Объем работы поистине внушал уважение! Это покраска заборов и уборка строительного мусора. Сам субботник в компании проходил в дружественной, можно сказать, семейной атмосфере и стал достойным завершением маршрута Шансон-мобиля в этот день.

В общем, субботник удался на славу! А все потому, что в нашем городе живут отзывчивые люди, которые от души стараются сделать родной Владивосток чище и красивее! А благодаря радио Шансон теперь у нас зародилась и новая традиция - "Хороший субботник с хорошим радио!"