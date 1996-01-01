Будущее - за информационным радио

Радиослушатели Владивостока сегодня избалованы количеством и разнообразием предложений. В эфире около полтура десятков станций на любой вкус. Есть московские радио, свою нишу нашли региональные станции. Однако, как отметили специалисты на состоявшемся 12-13 апреля во Владивостоке фестивале региональных радиовещателей "Вместе - радио", в ближайшее время ситуация на рынке будет меняться. Есть две основные тенденции, которые будут определять развитие радио в Приморье в ближайшее время. Во-первых, появятся новые, в первую очередь, московские станции. Во-вторых, будущее – за информационным вещанием. К слову, сегодня в нашем регионе ставку на развитие информационной составляющей в эфире делают только радио "Лемма" и "Русская служба Новостей".

Оценкам специалистов Фонда независимого радиовещания можно доверять. Это самая авторитетная на сегодняшний день российская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие качественного и независимого радиовещания.

"Сегодня радиостанции слушает весьма требовательная аудитория, - рассказывала ведущая семинара на фестивале "Вместе-радио" консультант в области радио, преподаватель факультета журналистики МГУ Виктория Сухарева. - Мало насытить эфир хорошей музыкой. Рано или поздно в любом случае людям становится скучно на определенной волне, и они уходит на другую частоту. Такая миграция по станциям - одна из отличительных черт сегодняшнего дня. Образно говоря, слушателя сложно чем-то удивить, ты можешь отплясывать голым в эфире, все равно… Завтра устроят "пляски" на другой станции, и уже человек настроится на новую частоту".

Большая опасность сегодня - обезличивание станций. С одной стороны, границы между контентом стираются, все предлагают все и для всех, с другой - никуда не делась и конкуренция в эфире. Вот почему сегодня особенно важное значение приобретает информационная составляющая: подача новостей, оригинальные программы. В Москве рынок уже несколько лет переживает бум информационных радиостанций: "Сити-FM", "Бизнес-FM", "Эхо Москвы", "Маяк". Эти станции пользуются большой популярностью. И есть все предпосылки для того, чтобы этот успешный опыт был через некоторое время реализован и в регионах.

"В столице ходит такая шутка. Если руководитель радиохолдинга не вывел на рынок информационную станцию, значит, жизнь прожита зря, - продолжает Виктория Сухарева. - Есть устойчивая тенденция к формированию информационного продукта. Ведущие станции России понимают: сегодня радио - это не только и не столько фоновый эффект, оно должно включать человека в процесс обсуждения того или иного вопроса. Самый яркий пример - интерактивные информационные программы и шоу".

При этом у региональных станций есть существенный плюс перед федеральными коллегами. Местный эфир больше привязан к событиям, который происходят здесь и сейчас, в твоем родном городе, крае, чем живут люди, что их волнует. Именно этот факт определяет востребованость продукта на рынке. Сами специалисты в области радио признают: сегодня в регионах все большую роль в формировании общественного мнения, информирования населения играют местные станции. Им есть что предложить радиослушателю.

Это подтвердили результаты конкурса программ дальневосточных станций, который прошел в рамках фестиваля среди региональных вещателей "Вместе-радио". В номинации "Лучший информационный выпуск" первое место заняло "Радио 3" (Петропавловск-Камчатский), "Лучший репортаж" сделали их земляки из "Радио СВ". В номинации "Тематическая программа" победила сахалинская станция "Радио 105,5". Приморцы в этот раз сделали ставку на "Интерактивные ток-шоу" (другие номинации наши земляки уже неоднократно выигрывали). И преуспели в этом. Первое место - у радиостанции "Лемма" с информационной программой "От рассвета до работы", на втором - "Приморское радио" с проектом "В час работы". Бронза опять-таки у "Леммы" ("Вечные темы").

"Приятно, что авторитетное жюри, в которое вошли специалисты радио, руководители ведущих российских станций, особо отметило нашу работу в плане создания интерактивных информационных программ, - говорит программный директор радио "Лемма" Александр Кольчурин. - По их словам, программы подготовлены на высоком профессиональном уровне. Роль ведущих, режиссура, выбор тем, даже форма рассмотрения актуальных вопросов - все оказалось на уровне. Важно отметить, что "От рассвета до работы" - это, по сути, единственное в крае утреннее информационное шоу. Проблема в том, что шоу, которые ретранслируют центральные радиостанции, мы слышим в лучшем случае в обед. И они мало ориентированы именно на местного слушателя. "Лемма" совместила профессионализм и творчество в чистом виде".

"От рассвета до работы" в эфире "Леммы" - программа новая. Проекту всего два месяца. Она создана для тех, кого интересует жизнь города. Создать на местной станции новый проект, поднимающий важные социальные вопросы, - это был смелый шаг. Но результат превзошел все ожидания.

"У нас в гостях всегда статусные люди, специалисты, которые знают, о чем говорят, - заметила Татьяна Колмогорова, шеф-редактор радио "Лемма". - Темы каждого утреннего эфира касаются каждого из нас, поэтому слушать всегда интересно. На каждую проблему всегда можно посмотреть с двух сторон. Это и стало одним из главных принципов шоу "От рассвета до работы" на частоте 102,7 ФМ. Именно поэтому наши ведущие - собкор "Независимой газеты в Приморье" Татьяна Баулина и Руслан Романов - спорят, отстаивают свою точку зрения, привлекают к своему разговору специалистов. И в споре с 7 до 10 утра часто рождается истина".

Еще один интересный факт. Профессионально подготовленные информационные программы позволяют не только занять той или иной станции ведущее место в рейтинге, но, что не менее важно, получить качественную аудиторию. На этот момент сегодня особо обращают внимание рекламодатели.

По рейтингам АКАР, ведущая в стране организация, занимающаяся исследованиями в области радио, рынок рекламы в российском эфире сегодня один из самых быстрорастущих. В 2007 году рост составил 24%. Это второе место среди всех масс-медиа. Абсолютным лидером последние годы остается Интернет - 53%. Компании тратят в год на радиорекламу в России $550 млн.

"Если сравнить теле- и радиорекламу, то у последней есть важные плюсы, - отмечает исполнительный директор продюсерского центра "Автограф" Денис Вишня. - Телеролик - это на 75% радиоролик плюс картинка. Но эфир формирует у слушающего образное мышление. Заставляет мыслить нестандартно. Наиболее полно эту информацию воспринимает именно подготовленная аудитория, а не просто те, для кого главное в эфире - это фоновое музыкальное сопровождение. И соответственно наиболее привлекательно для рекламодателя время прайм-тайм в информационных программах".

По данным исследователей, наиболее эффективна радиореклама для торговли, производителей продуктов питания, банков, предложения о продаже недвижимости, техники и мобильной связи.

По сути, с появлением в эфирах местных радиопрограмм информационных интерактивных шоу региональное вещание вышло на новые профессиональные стандарты работы. Так и должно быть. Ведь радио сегодня - самое мобильное СМИ, которое ориентируется на стиль жизни человека.