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Опасные игры
Выступая на Всероссийском конгрессе педиатров, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО вновь обратил внимание на катастрофическую ситуацию на рынке детских игрушек. По его словам, 20% продукции, т.е. каждая пятая игрушка, попадающая в руки наших детей, изготовлена с нарушением санитарно-гигиенических требований.
Главная претензия к детскому товару - токсичность, вызванная чрезмерным содержанием формальдегида, фенола и ртути. География присутствия опасного для здоровья товара - вся Россия: от Москвы до Владивостока. А основные "поставщики" вредной игрушки - рынки, развалы и другие формы нецивилизованной розничной торговли. Только по итогам прошлого года на продавцов сомнительной продукции были наложены штрафы на сумму около 3 млн руб., а полтора десятка дел даже дошли до суда. Кстати, в черном списке стран-производителей оказался не только Китай, но еще и Белоруссия с Польшей.
Проблема контрафактной продукции касается и Приморья: близость Поднебесной способствует. И если в магазинах и торговых центрах - организованных форматах торговли - качество продукции еще как-то контролируется, то китайские развалы в этом плане более "демократичны". Интересоваться сертификатами на игрушки бессмысленно: жуткий запах химических соединений сбивает с ног.
Безусловно, решение проблемы заключается не в игнорировании продуктов игрушечной индустрии из Китая, а в надлежащем контроле ее качества. О необходимости принятия регламента "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" говорится уже не первый год, но пока он находится на стадии проекта.
Тем временем, за дело берутся сами игроки рынка. Так, например, крупнейший российский продавец товаров детского ассортимента "Детский мир" и Национальная ассоциация игрушечников России выступили с инициативой по созданию некоммерческой организации "Ассоциация индустрии детских товаров". Идею уже поддержали представители 57 компаний, среди которых такие известные российские бренды, как "Звезда", "Нордпласт", "Русский стиль", "Смешарики", "Нутритек", датская компания "Лего" и другие. Не вдаваясь в подробности, скажем, что для рядовых покупателей это означает усиление государственного контроля за рынком детских товаров и более строгие требования к качеству продукции.
Кстати, в том же "Детском мире" 60% детских товаров "родом" из Юго-Восточной Азии и Китая. При этом в компании очень строгая система отбора поставщиков. "Пропуском" на прилавок является множество независимых тестов. К тому же качество ассортимента контролируется еще и на общественно-государственном уровне. В настоящее время совместно с Роспотребнадзором и Ростестом идет работа над введением собственного "Знака качества", который должен стать дополнительным барьером для потенциально опасных товаров. Неплохой пример для подражания участникам приморского игрушечного рынка, не правда ли?
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