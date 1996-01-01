За халатность водителей ответили руководители

На директоров двух транспортных компаний Владивостока наложены административные санкции. В течение последних двух месяцев сотрудники управления транспорта администрации города совместно с представителями ГИБДД регулярно проводили проверки работы компаний-перевозчиков с целью выявления "отстающих" - тех, кто не соблюдает графики движения.

В результате одного из рейдов были выявлены нарушители, в числе которых оказались ООО "Этикет-ДВ" (маршруты № 2, 3 и 41э - "Луговая-Чкалова", "Луговая-Снеговая падь" и "Луговая-ф-ка "Заря") и ООО "Автобизнестур" (№ 11 - "Луговая-ф-ка "Варяг"). В отношении руководителей этих предприятий были вынесены определения о возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования. В результате руководитель ООО "Этикет-ДВ" оштрафован на сумму 5 тыс. руб., а ООО "Автобизнестур" - на 3 тыс.