"Славянское" гостеприимство

В последнее время в гостиничном бизнесе стало модным позиционировать услуги под девизом "Дом вдали от дома". Иными словами, посетителю предлагается вкусить не только физического, но и душевного комфорта. Гостиница "Славянская", что во Владивостоке, исповедует такой подход уже больше пятнадцати лет. Здесь постояльцы всегда ощущали какую-то особую магию тепла, радушия и уюта. А после недавней реконструкции отеля эта атмосфера только усилилась и обрела дополнительную яркость.

Красивое шестиэтажное здание в стиле пост-модерна в районе Военного шоссе сразу бросается в глаза: гармоничные сочетания пастельных тонов, строгие линии и четкая рельефность фасада выделяют его среди остальных зданий. Непроизвольно возникает желание узнать: а что же внутри этого сказочного терема?

А внутри - стильный вестибюль, уютное кафе-бар, роскошная сауна и 44 номера повышенной комфортности со стоимостью проживания от 1 900 руб. Каждый номер оборудован кондиционером, холодильником с мини-баром, городским телефоном, каналами интернет-связи, телевизором с жидко-кристаллическим экраном и возможностью просмотра 48 каналов по кабельному ТВ, комфортной ванной комнатой. В-общем, все условия не только для комфортного отдыха, но и для успешной работы - на случай, к примеру, если Вы приехали во Владивосток по делам. Для сведения, рядом с гостиницей удобная охраняемая парковка. Гостиница сертифицирована по международным стандартам "Три Звезды".

Поесть можно недорого и вкусно в кафе-баре "Пицца Хит", что на первом этаже гостиницы. Меню "Пиццы Хит" насчитывает около сотни различных блюд, но основной акцент сделан на итальянскую кухню. Десятки разновидностей мясной, рыбной, грибной, сырной пиццы, приготовленной не в чем-нибудь, а в настоящей дровяной печи, и не из каких-нибудь, а из настоящих итальянских продуктов, к примеру из муки "Фарина" или сыра "Моцарелла буфала". Кстати, любую пиццу Вы можете заказать, позвонив по телефону 43-77-77 или по номеру службы доставки 050 по городу.

Забронировать места в гостинице "Славянская" можно как по телефону (4232) 43-77-77, так и на интернет-сайте отеля www.hotelslavyanskaya.com. Адрес гостиницы: Владивосток, Народный проспект, 28 б.

"Славянская" - дом вдали от дома.