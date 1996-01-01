Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Славянское" гостеприимство
В последнее время в гостиничном бизнесе стало модным позиционировать услуги под девизом "Дом вдали от дома". Иными словами, посетителю предлагается вкусить не только физического, но и душевного комфорта. Гостиница "Славянская", что во Владивостоке, исповедует такой подход уже больше пятнадцати лет. Здесь постояльцы всегда ощущали какую-то особую магию тепла, радушия и уюта. А после недавней реконструкции отеля эта атмосфера только усилилась и обрела дополнительную яркость.
Красивое шестиэтажное здание в стиле пост-модерна в районе Военного шоссе сразу бросается в глаза: гармоничные сочетания пастельных тонов, строгие линии и четкая рельефность фасада выделяют его среди остальных зданий. Непроизвольно возникает желание узнать: а что же внутри этого сказочного терема?
А внутри - стильный вестибюль, уютное кафе-бар, роскошная сауна и 44 номера повышенной комфортности со стоимостью проживания от 1 900 руб. Каждый номер оборудован кондиционером, холодильником с мини-баром, городским телефоном, каналами интернет-связи, телевизором с жидко-кристаллическим экраном и возможностью просмотра 48 каналов по кабельному ТВ, комфортной ванной комнатой. В-общем, все условия не только для комфортного отдыха, но и для успешной работы - на случай, к примеру, если Вы приехали во Владивосток по делам. Для сведения, рядом с гостиницей удобная охраняемая парковка. Гостиница сертифицирована по международным стандартам "Три Звезды".
Поесть можно недорого и вкусно в кафе-баре "Пицца Хит", что на первом этаже гостиницы. Меню "Пиццы Хит" насчитывает около сотни различных блюд, но основной акцент сделан на итальянскую кухню. Десятки разновидностей мясной, рыбной, грибной, сырной пиццы, приготовленной не в чем-нибудь, а в настоящей дровяной печи, и не из каких-нибудь, а из настоящих итальянских продуктов, к примеру из муки "Фарина" или сыра "Моцарелла буфала". Кстати, любую пиццу Вы можете заказать, позвонив по телефону 43-77-77 или по номеру службы доставки 050 по городу.
Забронировать места в гостинице "Славянская" можно как по телефону (4232) 43-77-77, так и на интернет-сайте отеля www.hotelslavyanskaya.com. Адрес гостиницы: Владивосток, Народный проспект, 28 б.
"Славянская" - дом вдали от дома.
Новости тематики
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова