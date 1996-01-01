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И весна на руку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 10 апреля во Владивостоке закрыли объездную дорогу с улицы Тухачевского на Выселковую на капитальную реконструкцию. Освоив уроки прошлого года, когда из-за летних дождей и неопределенностей из-за финансирования потеряли полсезона, необычно рано в этом году дорожники начали ремонтные работы. Дорожную технику можно видеть сегодня в разных районах города.

Как пояснили в отделе технадзора, сегодня продолжают работы, начатые подрядными организациями в прошлом году. Как известно, в последних числах августа 2007 г. на счет муниципалитета были перечислены средства, выделенные федеральным бюджетом на восстановление магистральных и внутриквартальных проездов краевого центра. Сумма составила 461 млн руб., однако из-за ее позднего поступления освоить деньги полностью не представлялось возможным.

Для реализации проекта было необходимо соблюсти установленную законом процедуру - провести конкурсы на выполнение муниципального заказа (сроки на их проведение также определяет закон) и заключить договоры с компаниями-победителями по результатам тендеров. Данный процесс занял еще два месяца, и к ремонту объектов подрядчики смогли приступить лишь в конце осени, когда наружная температура воздуха уже начала понижаться. Таким образом, были восстановлены лишь некоторые из запланированных участков - на сумму 139 млн руб. Оставшиеся средства и предусмотренные за их счет работы были перенесены на 2008 г. - по дополнительному соглашению между администрацией города и подрядными организациями.

На основании этого сегодня реконструкция трасс продолжается. В частности, бригады МУПВ "Дороги Владивостока" производят благоустройство тротуара на ул. Сахалинская. В настоящее время они осуществляют демонтаж разрушенных и монтаж новых бордюров, а также готовят участок к укладке асфальтобетона. Другая компания - ОАО "Примавтодор" - занята на нескольких объектах. На ул. Кирова и ул. Чкалова идет подготовка к реконструкции асфальтобетонного покрытия - демонтаж и монтаж бортовых камней, устройство основания дороги. А вот на ул. Выселковая уже выровняли слой асфальта. В начальной стадии - большая реконструкция объездной трассы по ул. Тухачевского. Сейчас здесь производят устройство земляного основания, после чего дорожникам "Примавтодора" предстоит выполнить целый комплекс масштабных работ - перенести сети, спрямить радиусы поворотов дороги, уложить основание проезда и установить бордюры. Только после этого можно будет приступать к асфальтированию участка. Успеть бы до майских гроз - и качество обеспечено.

Однако специалисты опасаются, что сроки укладки асфальтобетона могут быть отодвинуты на более поздние даты. Виной тому служит непорядочность некоторых граждан, которые в ночное время превращают трассу в место несанкционированной свалки, сбрасывая сюда крупногабаритный строительный и прочий мусор. И что обидно: ведь именно эта трасса, связывающая БАМ с районом Баляева, позволит водителям в несколько раз сократить время поездки со Второй Речки на Луговую и далее.

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