Сообщение ЦИК России по поводу ситуации во Владивостоке

В связи с размещением на форуме о политической и криминальной жизни Дальнего Востока на сайте http://www.vlcrime.net/ от 15.04.2008 г. информации о якобы состоявшейся в ЦИК России встрече "заинтересованных лиц" в связи с предстоящими досрочными выборами главы города Владивостока и заявлении Председателя ЦИК России В.Е.Чурова сообщаем, что данная информация является ложной.