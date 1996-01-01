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Сообщение ЦИК России по поводу ситуации во Владивостоке
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В связи с размещением на форуме о политической и криминальной жизни Дальнего Востока на сайте http://www.vlcrime.net/ от 15.04.2008 г. информации о якобы состоявшейся в ЦИК России встрече "заинтересованных лиц" в связи с предстоящими досрочными выборами главы города Владивостока и заявлении Председателя ЦИК России В.Е.Чурова сообщаем, что данная информация является ложной.
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