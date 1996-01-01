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C приморской "Опорой" все в порядке
В конце февраля на внеочередной краевой конференции крупнейшей общероссийской организации предпринимателей "Опора России" были избраны новые руководящие органы регионального отделения. 28 февраля решение конференции в соответствии с уставом утвердил президиум и избранные органы получили все права и полномочия действовать от имени этой организации на территории Приморского края. В их состав вошли известные во Владивостоке и крае предприниматели.
Председателем большинством голосов избран глава Уссурийского отделения, исполняющий обязанности заместителя председателя краевого отделения "Опоры России", предприниматель и депутат Игорь САВИНОВ. Он рассказал ДДГ "ЗР" о том, какие задачи предстоит решать региональному отделению в ближайшее время.
- Считаю, что общественная организация должна приносить пользу своим членам, а не являться номинальной вывеской, - отметил Игорь Савинов.
Сегодня "Опора России", представляя интересы малого и среднего бизнеса, совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей входит в состав координационного совета по развитию предпринимательства при Президенте РФ. В большинстве регионов "Опора России" является той силой, с которой взаимодействуют органы региональных и местных властей, выполняя задачи по развитию малого и среднего бизнеса.
Наша организация обладает большой экспертной базой. Это хорошо структурированная организация, с разветвленной сетью - 80 региональных отделений. В состав "Опоры" входят также более 100 федеральных отраслевых и местных общественных предпринимательских объединений. Именно "Опора России" способна на всех уровнях власти содействовать решению проблем предпринимателей и налаживанию конструктивной работы для экономического развития региона.
К сожалению, предыдущую работу Приморского отделения нельзя назвать эффективной. Сегодня нам необходимо как можно быстрее консолидироваться и, используя мощный вертикальный федеральный ресурс "Опоры России", начать выстраивать конструктивный, хотя и нелёгкий, диалог с региональной властью, отстаивая и лоббируя интересы малого и среднего бизнеса.
"Умная власть" понимает преимущества такого взаимодействия, и опыт других регионов это подтверждает. Именно сейчас необходимо понять, что с власти будут спрашивать не по "декоративным отчётам" и количеству созданных "ручных", якобы предпринимательских организаций, а за реальное состояние малого бизнеса на территории региона.
В ближайшее время во Владивостоке будет сформирован исполнительный орган организации, откроются общественная приёмная и филиал Дальневосточного бюро по защите прав предпринимателей, чтобы они могли получать помощь в решении юридических и финансовых проблем. Кроме того, в дополнение к отделениям, существующим в Уссурийске, Лесозаводске и Арсеньеве, в крае будет создано еще нескольких отделений.
На сегодняшний момент подписаны договоры с несколькими банковскими структурами, согласно которым предприниматели, являющиеся членами общественной организации "Опора России", смогут получить в банках кредиты по упрощённой схеме и под более низкие проценты.
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