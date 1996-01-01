Консультацию на тему соблюдения прав потребителей теперь можно получить и в администрации Владивостока. Здесь начал действовать специальный "потребительский" отдел.

Новое подразделение находится в структуре управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания, однако круг вопросов, с которыми жители могут обращаться в отдел защиты прав потребителей, не ограничивается лишь данными направлениями. Специалисты отдела готовы предоставить консультацию по решению проблем, возникших в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования и др., а также по их предупреждению. Причем получить информацию граждане могут как по телефону - если речь идет о кратких сведениях, так и во время личного приема, когда необходимо подробное рассмотрение вопроса. Кроме предоставления консультации, сотрудники новой структуры помогают также составить претензию к той или иной компании, чьей работой клиент остался недоволен.

Отдел по защите прав потребителей находится по адресу: ул. Семеновская, 3, каб. 23. Прием горожан ведется ежедневно, кроме пятницы и выходных, с 10 до 17 часов (перерыв на обед - с 13 до 14 часов). Телефоны: 22-83-30 и 22-49-58.