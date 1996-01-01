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"Два капитана": качественно и доступно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ярмарка - место, где встречаются и находят друг друга покупатель и продавец. С 3 по 6 апреля в г. Владивостоке состоялась II Дальневосточная ярмарка недвижимости. Несколько ведущих строительных компаний города представляли свои проекты на суд владивостокских жителей. Инвестиционно-строительная компания "Далта-Восток-1" приняла в Ярмарке самое активное участие. Жилой комплекс "Два капитана" пользовался повышенным вниманием.

Присмотреться

На стенде компании посетители имели возможность наглядно посмотреть, каким будет уже возведенный жилой комплекс. Яркий макет дома с придомовой территорией и типовой объемный этаж.

"Два капитана" - это 2-секционный 17-этажный жилой дом с видом на о. Русский и Амурский залив. Всего в доме 175 квартир, площадью от 60 до 114 кв. м. Монолитный каркас, кирпичное стеновое ограждение, керамогранитный навесной вентилируемый фасад. Проектом предусмотрено озеленение придомовой территории, площадки для игр и отдыха, ограждение территории от автомобильного транспорта, парковка автомашин. Это элитный район, в котором есть все необходимое: школы, кафе, магазины, городской транспорт, на котором можно в считанные минуты добраться до центра. В течение строительства дома возможно утверждение собственной планировки жилых помещений, а также выбор степени отделки.

Сегодня возведено четыре этажа в каждой блок-секции, сразу после выставки можно было проехать на место строительства (район Эгершельд, остановка автобуса "Маяк") и определиться со стороной света, осмотреться, ощутить собственную причастность к этой стройке.

Прицениться

Компания "Далта-Восток-1" позиционирует жилой комплекс "Два капитана" как доступное жилье в элитном исполнении. При сложившейся ситуации на рынке жилья в г. Владивостоке найти качественное и относительно недорогое жилье очень сложно. "Два капитана" - это сочетание цены и качества. Средняя стоимость 1 кв.м сегодня 55 000 рублей.

В ближайшее время цена будет расти, поэтому задуматься о приобретении квартиры нужно уже сегодня.

Компания ООО "Далта-Восток-1" ведет строительство жилого комплекса "Два капитана" на основе и принципах нового закона о долевом строительстве. Всю необходимую информацию о компании и ее объектах можно найти на сайте www.dalta.ru. Отдел продаж: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, тел.: (4232) 93-63-63, 60-63-63.

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