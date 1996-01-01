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Далькомбанк всегда рядом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В конце марта Приморский филиал ОАО "Далькомбанк" презентовал новый дополнительный офис во Владивостоке. Это уже шестой офис в крае и третий - в столице Приморья. Учитывая, что у банка серьезные намерения по расширению бизнеса во Владивостоке, это событие стало хорошим поводом для встречи корреспондента ДДГ "ЗР" с директором Приморского филиала Далькомбанка Натальей СМИРНОВОЙ.

- На какого клиента банк ориентирует свои услуги?

- Далькомбанк - универсальный банк и рассчитан на обслуживание физических и юридических лиц. В последнее время, учитывая, что в Приморском филиале недостаточно был развит розничный бизнес, наши усилия были направлены на то, чтобы расширить спектр услуг для физических лиц. В том числе для этого мы открываем новые дополнительные офисы. Последнее открытие состоялось в конце марта, был открыт офис в здании торгового дома "Гермес". В его структуре скоро полноценно начнет работать большой отдел потребительского кредитования. Уже сейчас здесь можно оформить не только кредит на неотложные нужды, но и такие серьезные займы, как ипотека и автокредит.

- Какие основные цели преследует банк, расширяя сеть допофисов в Приморье?

- Мы приближаем банковские услуги к клиентам - не только к физическим, но и юридическим лицам. При выборе месторасположения допофиса мы ориентируемся и на пожелания наших клиентов. Когда работает сеть офисов, отпадает проблема очередей и улучшается качество обслуживания клиента.

- Каковы планы Далькомбанка на предмет банковских услуг? Можно ли ожидать какие-нибудь новинки?

- Далькомбанк предоставляет все возможные банковские услуги. Для удобства клиентов мы предлагаем систему "Интернет-банкинг", которая позволяет совершать операции со счетов, открытых в Далькомбанке, не посещая офиса, забыв об очередях. Это будет интересно компаниям, а особенно - физическим лицам. В ближайшем будущем мы планируем ввести новую систему переводов "Евроэкспресс". Хочу заметить, что Далькомбанк нацелен на выдачу кредитов для малого и среднего бизнеса. Мы расширяем систему экспресс-кредитования, которое позволяет предприятиям получать кредит в течение трех дней после предоставления полного пакета документов.

Досье

В 2007 г. ОАО "Далькомбанк" признано лидером по обороту в системе "Золотая Корона" на XIII ежегодной конференции платежной системы "Золотая Корона". В 2007 г. Далькомбанк стал лауреатом и обладателем золотого диплома и памятного знака, получив номинацию "Лучший региональный банк" в рамках ежегодной премии в области банковского бизнеса "Банковское дело-2007". В 2007 г. банк получил диплом "Звезда Отечества" Общественного совета поощрения предпринимательства. По версии РБК.рейтинг (Top100 самых филиальных банков в 2007 г.), по итогам на 1 июля 2007 г. "Далькомбанк" занимает 45-ю строку рейтинга.

Сеть дополнительных офисов Владивостокского филиала ОАО "Далькомбанк" включает 6 офисов. Три во Владивостоке по адресам ул. Светланская, 17, Народный пр-т, 11б (ТЦ "Гермес") и Океанскай пр-т, 83. Два в Находке: ул. Гагарина, 10 и бульвар Энтузиастов, 15. В Уссурийске офис находится по ул. Плеханова, 61.

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