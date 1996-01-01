Председатель правления ОАО "Россельхозбанк" Юрий Трушин удостоен почетного звания "Лучший банкир России-2007"

Победителем ежегодного Всероссийского конкурса на звание "Лучший банкир России" по итогам 2007 г. стал Юрий ТРУШИН, председатель правления ОАО "Россельхозбанк". Награда была вручена на торжественной церемонии, состоявшейся 4 апреля с участием Председателя Счетной палаты РФ Сергея СТЕПАШИНА.

ОАО "Россельхозбанк", банк со 100% государственным капиталом, образован по распоряжению Президента РФ в 2000 г. В настоящее время ОАО "Россельхозбанк" занимает пятое место среди крупнейших банков России по сумме чистых активов, объем которых превысил 483 млрд руб., уставной капитал составляет 27,7 млрд руб.

Россельхозбанк располагает второй по величине в стране филиальной сетью, которая включает 77 региональных филиалов, дочерний банк и 1264 дополнительных офиса. В Приморском крае интересы ОАО "Россельхозбанк" более 6 лет успешно представляет Приморский региональный филиал и 15 его дополнительных офисов.