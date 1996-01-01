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В Год семьи учат обеспечивать будущее семьи
Бесплатный семинар на тему "Обеспечь будущее своей семьи" состоялся 12 апреля во Владивостоке. Эксперты фондового рынка посоветовали, как распорядиться семейными средствами, поднять финансовое благополучие семьи, накопить на квартиру, не зависеть от государственной пенсии и обеспечить будущее своих детей.
Мероприятие проводилось в рамках празднования Года семьи в России.
Тем, кто уже знаком с фондовым рынком, в рамках акции компания ФИНАМ предложила специальные условия, которые помогут инвесторам снижать издержки при работе на фондовом рынке, и направить средства на обеспечение и поддержку своей семьи.
Вложения в ценные бумаги, инвестиции в российскую экономику должны занять в семейном бюджете постоянную статью доходов, стать обычным занятием, помочь избавить семью от финансовых неурядиц - в этом и состоит цель Всероссийской акции "Обеспечь будущее своей семьи".
Организаторами мероприятия выступили инвестиционная компания "ФИНАМ" при поддержке администрации г. Владивостока.
Информационными партнерами акции выступили: деловые еженедельники "Конкурент" и "Золотой Рог", телегид "Миллионка".
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