Рекогносцировка Росстроя

Свою первую пресс-конференцию глава Дальневосточной дирекции Росстроя Николай АШЛАПОВ, побывавший во Владивостоке на прошлой неделе с рабочим визитом, начал необычно. Он сказал, что его сотрудники, вернувшись после двухмесячной командировки в Москву, первым делом спросили: "А саммит во Владивостоке будет?". По его словам, "приморским пессимизмом" они заразились, начитавшись местных газет. Поэтому он, несмотря на плотный рабочий график, решил встретиться с местными журналистами.

Он рассказал, используя для этого материалы и слайды с выставки MIPIM-2008 в Каннах, где на острове Русском разместится деловой центр саммита АТЭС и какие объемы инвестиций выделены на транспортную, коммунальную и другую инфраструктуру (ДДГ "ЗР" писал об этом: см. №8). Он сообщил, что сейчас идет активная фаза проектирования: по большинству объектов конкурсы на проектирование объявлены либо будут объявлены в ближайшее время.

Николай Иванович отметил работу краевой администрации, заявив, что по объектам, заказчиком которых она выступает, уже идет проектирование, а по двум объектам - мосту через Золотой Рог и очистным сооружениям - проектно-сметная документация направлена на Госэкспертизу.

Также известно, что тему подготовки города к предстоящему саммиту Николай Ашлапов обсудил и с сенатором Игорем ПУШКАРЕВЫМ, который баллотируется на пост мэра будущей столицы АТЭС. С ним глава ДВ дирекции Росстроя обсудил пути взаимодействия в рамках мероприятий по подготовке к форуму. Сенатор в свою очередь изложил свое видение по данному вопросу. Он заявил, что четко понимает, какой шанс дает городу форум АТЭС. И первостепенной задачей городской власти в этот период будет - оправдать доверие президента и самих владивостокцев. А значит, по максимуму реализовать все проекты - четко, без бюрократических проволочек и под жестким контролем. Тогда за Владивосток не будет стыдно ни перед гостями форума, ни перед его жителями.

Николай Ашлапов также сообщил журналистам, что Дальневосточная дирекция Росстроя будет контролировать работу генподрядчиков, а их семеро, следить, чтобы соблюдались сроки и технологии строительства, чтобы не было нестыковок между ними. Ближе к лету Дальневосточная дирекция переберется во Владивосток, пообещал Николай Ашлапов. Примерно тогда же начнется строительство причалов, которые необходимы для приема строительных грузов.

Больше всего журналистов волновал вопрос: почему так долго не разворачивается стройка? Проектирование в зависимости от сложности объектов занимает от полугода до года и более, ответил он, а также поведал тайну переноса на остров Русский объектов, которые сначала планировалось строить в бухте Патрокл.

Оказывается, это было распоряжение президента, которое Владимир ПУТИН дал после прямого эфира. Вопрос жительницы Владивостока о том, когда же на Русском будут созданы нормальные условия для жизни, где сейчас для этого нет практически ничего, произвел на него сильное впечатление. А в результате пришлось менять концепцию проекта, привязывать объекты к "русской" местности. Вот и океанариум "уплыл" на остров, но и там не нашел окончательного пристанища. Есть мнение, что его нужно переместить из бухты Иванцова поближе к гостиницам, хотя вопрос окончательно не решен.

Подвижки в Федеральной целевой программе потребовали изменений и в согласованный проект трехлетнего бюджета, то есть опять предстоит проходить круги согласований между министерствами и ведомствами.

В связи с этим, объяснил глава Дальневосточной дирекции, сроки для строительства стали более жесткими, но это никак не повлияет на конечный результат. "Все объекты, необходимые для проведения во Владивостоке саммита АТЭС 2012 года, будут построены в срок", - заявил он.

На вопросы журналистов, где взять столько рабочих рук, Н. Ашлапов ответил, что будут привлекаться рабочие из соседних регионов Дальнего Востока, а также из Китая, с Тайваня и других стран.

Ряд вопросов касался все время возрастающей стоимости объектов. На это Н. Ашлапов ответил, что первые прикидки стоимости обычно делают по аналогам, а детальные расчеты всегда оказываются больше, так как в них закладывают инфляционную составляющую.

В общем, владивостокцам вновь твердо пообещали решить все застарелые проблемы города: построить мосты, модернизировать коммунальную инфраструктуру города и объекты энергетики, в частности, Владивостокскую ТЭЦ-2, которую, вероятнее всего, переведут на газ.

На вопрос о зарубежных инвесторах Ашлапов ответил честно: пока есть скорее интересанты, так как еще нет в полном объеме необходимой им информации. Но работа с ними только началась. Вот и из Владивостока он в тот же день вылетел на Тайвань для переговоров с интересантами, которые, возможно, перейдут в разряд потенциальных инвесторов.