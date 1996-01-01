Музыка, здравствуй!

16-18 апреля в Пушкинском театре (ул. Пушкинская, 27а) пройдет II Дальневосточная научно-практическая конференция "Культура семьи и деторождения". В рамках конференции Владивосток посетит д.м.н. профессор Михаил Львович ЛАЗАРЕВ, который выступит с докладом, а также проведет семинар "Сонатал-Педагогика" для педагогов, психологов, медицинских работников и родителей. Семинар пройдет 18 апреля в Центре культуры семьи "Планета детей" и 19 апреля – в Педагогическом колледже ИЭИ ДВГТУ.

Михаил Лазарев разработал удивительную методику оздоровления музыкой - "СОНАТАЛ". Само название "сонатал" происходит от двух латинских слов "sonus" - "звук" и "natal" – "рожденный" и означает "музыка беременности и рождения". С помощью данной методики происходит обучение родителей навыкам общения с ребенком еще до его рождения.

В методике используются три фактора воздействия музыки на организм человека: психолого-эстетический (ассоциации, эмоции, образы); физиологический (тренировка отдельных функций организма); вибрационный (воздействие на клетки плода с целью активации в них различных биохимических процессов). При этом основой музыкального воздействия является голос мамы, ее пение.

Продолжением метода "Сонатал" является программа "Интоника", предназначенная для деток с 3-х месяцев до 3-х лет. Эти занятия включают в себя музыкальную часть (пение, знакомство с ритмом, нотами) и художественную часть (рисование, аппликации). В результате занятий дети опережают сверстников в своем развитии, меньше болеют, легче адаптируются к окружающей среде. А мамы в свою очередь отмечают близкую духовную связь с детьми, доминирование положительных эмоций, повышение общей творческой активности.

Скажите вместе с вашим ребенком музыке: "Здравствуй!" Пусть музыка детства, в которую будет погружен ребенок с помощью "Сонатала" и "Интоники", поможет ему самому написать музыку своей жизни.