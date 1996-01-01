"Зеленые команды" покажут пример

Экологическая акция "Зеленые команды Владивостока" пройдет в краевом центре в конце апреля. Ее организатором выступило местное отделение компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" при поддержке администрации города.

Данное мероприятие стало уже традиционным, в этом году оно пройдет в четвертый раз и станет вкладом компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" в санитарный двухмесячник, объявленный администрацией Владивостока с 17 марта по 18 мая. Как и в прошлом году, акция под названием "Зеленые команды" состоится на территории Ботанического сада-института ДВО РАН - единственного на Дальнем Востоке ботанического научно-исследовательского института. Ежегодно его посещает до 100 тысяч человек, половина которых - дети дошкольного возраста, подростки и студенты. Для них и других гостей здесь организовываются тематические экскурсии, даются консультации по выращиванию декоративных и лекарственных растений и ландшафтному дизайну.

Основной целью мероприятия станет не просто наведение чистоты и порядка на территории Ботанического сада, а формирование у жителей города культуры в области экологии. Своим примером "Зеленые команды" намерены показать, что природа требует бережного отношения и нуждается в заботе и уходе.

Субботник назначен на 24 апреля, начало - в 12 часов. Всем его участникам будет выдана зеленая футболка компании "Кока-Кола", а самые активные санитары получат ценные призы. Закончится работа "Зеленых команд" вкусным пикником на свежем воздухе.

Заявки принимаются до 20 апреля от всех желающих - жителей и гостей города. Для этого необходимо направить письмо по адресу электронной почты yulia.yurasik@cchbc.com или позвонить по тел.: (4232) 308-608, моб. 71-70-55, факс: (4232) 308-600.