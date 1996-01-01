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Год семьи - в центре внимания властей Владивостока
Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году семьи, состоялось в администрации Владивостока под руководством первого заместителя главы города Ольги КОЗЕРАЦКОЙ.
В центре внимания собравшихся оказалось сразу несколько тем. Это и анализ уже выполненной работы, и обсуждение того, что предстоит сделать в ближайшее время. В частности, на встрече обсуждался вопрос проведения городского праздника "Моя семья - моя гордость" с участием семей, члены которых имеют высшую правительственную награду. Среди других планируемых мероприятий - организация праздничных акций для многодетных и молодых семей; обучающих семинаров и научно-практических конференций для учащихся старших классов и работников сферы образования и здравоохранения (педагогов, врачей-гинекологов и акушеров); а также возобновление проекта "Ищу маму. Ищу семью", призванного найти приемные семьи для детей-отказничков.
Однако кроме обсуждения уже намеченных мероприятий участники заседания затронули ряд вопросов, решению которых администрация Владивостока намерена посвятить свою последующую работу.
Речь, в частности, идет о здоровье подростков и беременных женщин; осведомлении потенциальных родителей о возможных последствиях вредных привычек для организма будущих детей; о проблемах занятости молодых мам и некорректном отношении к ним работодателей. Относительно этих моментов членами оргкомитета был выдвинут ряд предложений, направленных не только на информирование молодых семей об их правах и льготах, которыми они наделены, но и на оказание им непосредственной помощи в особенно трудных ситуациях.
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