www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Год семьи - в центре внимания властей Владивостока

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году семьи, состоялось в администрации Владивостока под руководством первого заместителя главы города Ольги КОЗЕРАЦКОЙ.

В центре внимания собравшихся оказалось сразу несколько тем. Это и анализ уже выполненной работы, и обсуждение того, что предстоит сделать в ближайшее время. В частности, на встрече обсуждался вопрос проведения городского праздника "Моя семья - моя гордость" с участием семей, члены которых имеют высшую правительственную награду. Среди других планируемых мероприятий - организация праздничных акций для многодетных и молодых семей; обучающих семинаров и научно-практических конференций для учащихся старших классов и работников сферы образования и здравоохранения (педагогов, врачей-гинекологов и акушеров); а также возобновление проекта "Ищу маму. Ищу семью", призванного найти приемные семьи для детей-отказничков.

Однако кроме обсуждения уже намеченных мероприятий участники заседания затронули ряд вопросов, решению которых администрация Владивостока намерена посвятить свою последующую работу.

Речь, в частности, идет о здоровье подростков и беременных женщин; осведомлении потенциальных родителей о возможных последствиях вредных привычек для организма будущих детей; о проблемах занятости молодых мам и некорректном отношении к ним работодателей. Относительно этих моментов членами оргкомитета был выдвинут ряд предложений, направленных не только на информирование молодых семей об их правах и льготах, которыми они наделены, но и на оказание им непосредственной помощи в особенно трудных ситуациях.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru