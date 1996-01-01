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"Лотос" вырос на инновациях

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

19 апреля во Владивостоке пройдет финал конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2008 - Дальний Восток" (BIT), организаторами которого выступают Коучинг-центр по венчурному предпринимательству ДФО, Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (ТехноРАТЭС) и члены Дальневосточной сети бизнес-ангелов "Лаборатория инвестиций".

Второй год подряд спонсором конкурса выступает холдинговая компания "Лотос". О роли инноваций в ее становлении и значении BIT для развития инновационной экономики региона ДДГ "ЗР" рассказала вице-президент ХК "Лотос" Алена МАРТЫНЕНКО.

- Чем вашей компании интересен этот конкурс? Почему вы его поддерживаете?

- Об инновационном движении мы узнали года два-три назад, и сразу поняли, что это очень интересно, хотя еще очень мало людей, понимающих, что это такое и как грамотно работать в этой сфере. Мы и сами стараемся строить свой бизнес, по сути, на инновациях: ищем новые, только открывающиеся рыночные ниши. Это дает нам хорошие конкурентные преимущества и позволяет достаточно зарабатывать.

Участие в первом конкурсе дало нам доступ к новым идеям, позволило познакомиться с интересными людьми. Мы поняли, что инновационное движение очень перспективно и динамично.

- Расскажите немного о вашем холдинге.

- Наша компания была создана 6 лет назад по классическому сценарию создания холдингов. Мы начали с того, что вышли на рынок потребительского кредитования.

Наш "Кредитный остров" был инновацией. Единственное, что у нас было, - люди, которые знали, как продавать, и идея продукта, которого на рынке не было. Тогда никто никому не верил, все боялись обмана, но мы начали работать и быстро стали конкурентоспособными, заняв лидерские позиции сначала во Владивостоке, потом в Приморье, затем на Дальнем Востоке, а сейчас выходим на федеральный уровень. На данный момент это направление становится самостоятельным и выходит из холдинга.

У нас есть лизинговая компания "Форт". Мы создали ее, увидев, что в этой сфере банки работают больше с крупными компаниями, а не с малым и средним бизнесом. Есть кредитно-потребительский кооператив "Восток-капитал", который привлекает займы от физических лиц, а также выдает их. Кооператив работает третий год, но в ассоциации кредитных кооперативов мы занимаем третье место по краю, а по динамике в 2007 г. были первыми.

Работа в сфере потребительского кредитования и лизинга подразумевает наличие просроченной дебиторской задолженности, а с ней тоже можно работать. Для этого мы создали коллекторское агентство "Арбитр", которое было одним из первых в Приморье.

Компания "Автокредит" предоставляет брокерские и дилерские услуги в сфере автобизнеса, помощь в получении кредитов для приобретении автомобилей, поставляет их с аукциона. Сейчас мы готовим ребрендинг. Новое имя - "Хром и молния".

Центр бизнес-развития "Кохинор" занимается подбором и адаптацией персонала для холдинга и по заявкам других компаний, а главное - организацией его обучения, ведь только используя этот инструмент, можно передать опыт, навыки, традиции ведения бизнеса и вырастить квалифицированных сотрудников.

IT-компания "Тесла" предоставляет весь комплекс IT услуг: от приобретения и настройки оргтехники, серверов, прокладки сетей до автоматизации бизнесс процессов в компании.

В холдинге создан благотворительный фонд "Лотос". Мы понимаем, что бизнес должен быть социально ответственным, и стараемся помочь тем, кто будет строить наше будущее, - детям. Помогаем не только подарками, вещами, но и стараемся с душой подходить к их проблемам.

"Лотос" является управляющей компанией холдинга. Мы помогаем нашим предприятиям в решении ряда задач, а также контролируем их деятельность и направление развития в соответствии со стратегией развития холдинга и каждого предприятия.

- Если вернуться к конкурсу BIT-2007, что кроме интересного общения вы от него взяли?

- Наш холдинг взял под свое крыло победителя конкурса (печи, работающие на пиролизном топливе; технологии производства пиролизного угля), выступив инвестором ООО "БиоТан" ("тан" - "уголь" в переводе с японского, а "био" - "природный, экологически чистый"). Кроме того, мы помогаем и топ-менеджменту компании - занимаемся коучингом. Думаем, это направление бизнеса является довольно перспективным.

- Вас интересуют какие-то определенные сферы инноваций?

- Нет, мы многопрофильные. Вкладываем деньги в то, что ново и нам понятно. Я была в прошлом году на форуме бизнес-ангелов в Москве. Много чего интересно происходит в разных сферах, особенно в биотехнологиях и IT. Но невозможно заранее предсказать, что выстрелит. Инвестиции в инновации - вещь рисковая: по статистике из 10 проектов окупить затраты может иногда всего один, но он оправдает все риски. Наша компания имеет определенный запас прочности, чтобы рисковать, поддерживая инноваторов, и нам это интересно.

- Что, на ваш взгляд, препятствует развитию инновационного бизнеса на Дальнем Востоке?

- Я думаю, основная причина - отсутствие проработанного механизма, обеспечивающего встречу и дальнейшее взаимодействие между носителем идей и инвестором. В этом смысле конкурс BIT является той самой площадкой, которая нужна субъектам инновационного бизнеса. Кроме того, у всех участников процесса должен быть один "язык", один понятийный аппарат, и на решение этих проблем нацелены BIT и Школа инновационного менеджера.

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