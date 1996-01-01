Без Россельхозбанка селу не выжить

Безработица на селе - испытание не из простых. Это только со стороны кажется, что сельскому жителю достаточно поработать в огороде, вырастить урожай и выручить деньги. В реальной жизни все по-другому. Особенно у тех, кто прикладывается к рюмке...

- Сергей КУБАСЬ оказался именно в такой ситуации, - вспоминает глава Пуциловской сельской администрации Андрей ПУЧКОВ. - Конечно, обидно было, что молодой, здоровый мужик не может определиться в жизни. Как-то встретились на улице, разговорились. И оказалось, что Сергей Петрович знает толк в животноводстве, не оставляет надежд купить корову-кормилицу. Тут, скажу вам, я повеселел: мы ведь сотрудничаем с Россельхозбанком, и довольно активно, так что вполне можем поручиться за кредит Кубася, он ведь наш, деревенский, знаем мы его как порядочного человека. Словом, оформили все честь по чести, семья деньги получила, купила корову. Было это в прошлом году. Знаете, сколько буренок у них нынче? Одиннадцать, да десяток стельных телок, малых телят. Мечта Петровича - создать мини-ферму на 30 коров, и я верю, что через год-другой она осуществится.

Андрей Викторович подчеркивает, что у Сергея и его жены еще год с небольшим назад не было ровным счетом ничего! С нуля начинали. И про "горькую" враз забыли. Потому что появился шанс выжить, победить нищету. На вырученные от продажи молока деньги прикупили еще корову, потом оформили новый кредит на пять лет, благодаря которому основательно пополнили свое хозяйство. В целях экономии средств растят телок, так как дешевле самим вырастить корову, нежели брать ее на стороне. Чтобы не доить кормилиц вручную, купили доильный аппарат, теперь жена не нарадуется, руки не так устают. Прошлым летом, в жару, скисало молоко, были потери, пришлось приобретать холодильную камеру. Строят сарай для хозяйственных нужд, перекрыли крышу собственного дома, купили машину, стали лучше одеваться.

Что произошло в деревенской семье? Андрей Пучков - вчерашний директор, учитель сельской школы, которого уговорили возглавить Пуциловскую администрацию, считает, что ничего особенного. Сегодня в каждом населенном пункте созданы условия для выживания, но далеко не все решаются заводить собственное дело, его, оказывается, многие просто боятся. Ну а почему - не секрет: денег нет, а возьмешь кредит - надо брать на себя обязательства, лучше уж не рисковать, жить по-старому...

Как педагог глава администрации убеждает таких односельчан примерами из жизни тех, кто на глазах поднялся, покончил с нищетой. И живут эти люди рядом, в одной деревне, есть нужда - сходите в гости, поговорите, с чего они начинали, как свое дело ставили. Люди начинают заниматься откормом бычков, поросят, птицы, берут кредиты в сельхозбанке на покупку молодняка, техники, открывают для себя Америку: оказывается банк по желанию заемщика может оформить отсрочку по уплате основного долга, а государство возместит часть процентной ставки за пользование кредитом. И работать на таких условиях можно весьма эффективно, как тот же Сергей Кубась и многие другие селяне.

Татьяна МОЛЧАН, бухгалтер сельской администрации, сотрудничает с Уссурийским допофисом Приморского филиала Россельхозбанка. Как она оценивает систему кредитования?

- Мы с мужем оформили уже второй по счету кредит, - рассказывает собеседница. - Первый взяли на покупку коровы, второй - на японский грузовичок. В личном подсобном хозяйстве без транспорта никак нельзя. И корма подвезти, и на рынок что-то вывезти, продать, деньги выручить. Я так скажу: кто хочет нынче выжить - тот выживет. Только не ленись. Нашей администрации подведомственны четыре села - Пуциловка, Богатырка, Улитовка и Монакино. Смотрите, как поменялась ситуация: в позапрошлом году кредиты на покупку коров, телят, техники взяли десять человек, в прошлом - уже 32, за первый квартал текущего года - 8. Есть надежда, что количество личных подсобных хозяйств будет расти и дальше.

Все ли гладко в налаживании сельского бизнеса? Нет, не все. Одна из проблем - реализация молока. Возьмите отдаленное село Монакино, до которого от Уссурийского гормолокозавода 70 км. А коров там три десятка набирается. Какой будет цена молочных продуктов после прогона машины в оба конца? Андрей Пучков как глава администрации сделал все что мог для решения вопроса рыночными методами: провел конкурсный отбор, привлек к организации закупа молокозавод и частных предпринимателей. Завод в менее выгодных условиях платит за литр по 13 руб., коммерсанты - по 15. Все устраивает сдатчиков на данный момент - и цены, и расчет за продукцию, но не выдерживается график приема молока. Зимой еще можно терпеть, выручают низкие температуры, а что делать летом? По этой причине селяне не хотят связываться с коровами, основное внимание уделяют выращиванию бычков на мясо.

Вторая причина - нехватка земли. Братья ПЕРЕЛЫГИНЫ, к примеру, решили заняться откормом свиней, производством молока. Александр взял в сельхозбанке два кредита на общую сумму в 150 тыс. руб., купил по осени пять свиноматок, Иван сделал ставку на коров, Сергей с Игорем тоже занимаются свиноводством. Молодые, работящие мужики. Сами, своими силами решают проблему кормов, выращивая картошку, корнеплоды на клочках земли, которые каждой весной выделяет всем желающим администрация села. Беда в том, что клочки эти по 25-30 соток выделяются каждый год на новом месте, а потому их невыгодно удобрять органикой, выращивать бобовые на сидеральные пары, словом, нести дополнительные расходы. Потому что такая земля не в собственности, она чужая.

-Перелыгины только начинают раскручивать свой бизнес, - говорит Татьяна Казанцева. - А наша семья уже десять лет не может по-настоящему развернуться: нет земли. В позапрошлом году взяли в Россельхозбанке первый кредит в размере 60 тыс. руб., в прошлом - второй кредит, на этот раз уже 200 тыс. руб. Купили комбайн, два трактора, культиватор, сеялки-веялки, которыми, как видите, весь двор заставлен, еще и за забором техника стоит. Собственной земли у нас всего три гектара, а коров с телятами 21 голова! И будет больше. Скот надо держать на своих кормах, истина эта прописная. Я работала в ОПХ агрономом, дело свое знаю. Выращивали мы картошку, а прибавилось скота - стали заниматься зерном. Я вам так скажу: круглый год можно иметь приличную прибыль, если с умом вести дело. Если бы нам удалось взять 80-100 гектаров земли, все вопросы были бы сняты. Семья наша крестьянская, вчера, к примеру, 15-летний сын Станислав на гусеничном тракторе закрывал влагу, а летом прошлого года на комбайне убирал хлеб. И в школе учится хорошо. На младшем сыне, Владиславе, да на муже - Виталии Викторовиче держатся коровы с телятами. Работы им хватает... Ну а я пока с годовалой дочкой больше занята. Раньше бы ни за что не родила, а сейчас не страшно, без хлеба насущного не останемся...

Чем можно объяснить дефицит земли? ОПХ "Пуциловское" долгие годы служило ПримНИИСХ испытательным полигоном, где проходили проверку созданные учеными новые сельхозмашины, технологии, сорта полевых культур. И пока НИИСХ работал в тесной связке с ОПХ, его как структурное подразделение госучреждения не приватизировали, а потому земельные паи его работникам не оформляли. Когда от сельхознауки убрали ОПХ, инвесторы выкупили хозяйство с твердым намерением сделать сельхозпроизводство рентабельным и эффективным, поставлять горожанам только экологически чистые продукты питания.

- Никто не против эффективной работы на земле, - соглашается управляющий Уссурийским офисом Приморского филиала Россельхозбанка Сергей КИСТЕР. - Но ведь и о личных подсобных, фермерских хозяйствах подумать надо. Может быть, с помощью культуртехники распахать клочки земли, неудобья и на их месте создать качественные земельные угодья для крестьянских хозяйств или решить проблему нехватки пашни за счет соседних сел, где брошенной земли пока еще хватает?

Сергей Владимирович говорит, что уссурийский офис выдал четыреста с небольшим кредитов, 99% из которых приходится на личные подсобные хозяйства. Многие заемщики идут в Россельхозбанк по второму кругу, если раньше селяне с опаской брали по 300-400 тыс. руб., то сейчас уверенно оформляют на развитие своего бизнеса по миллиону, а то и больше. Да и сам банк поднял планку кредитования личного подсобного хозяйства до 1,3 млн руб. Деревня становится иной, все больше появляется хозяйств, развернувших производство сельхозпродукции с помощью кредитов сельскохозяйственного банка. С помощью той же Пуциловской администрации, как говорилось выше, пятьдесят семей приобрели более сотни племенных коров, телок, свиноматок, десятки тракторов, комбайнов, сельхозмашин, мини-грузовиков, продолжают развивать производство молока, мяса, картофеля, овощей, создают основы благополучной жизни для себя, детей и внуков своих. И не представляют сегодня, как бы они выживали все эти годы без помощи Россельхозбанка.