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"Жизнь" не за горами
- Все больше страховых компаний предлагают клиентам хорошо известную услугу - страхование жизни. Насколько интересно и актуально страхование жизни сегодня?
Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор первого независимого страхового агентства "Бирюков и партнеры":
- Мировой опыт страхования жизни однозначно указывает на высокую актуальность таких страховых программ. Многочисленные разновидности этого вида страхования позволяют предоставить человеку максимально эффективную страховую защиту, а также дают возможность накопить денежные средства к пенсии или иной дате. В десятку крупнейших страховых компаний в мире входят в основном те компании, которые специализируются на страхование жизни.
Перестройка, а вслед за ней деноминация, дефолт, крах финансовых пирамид, банкротство государственных страховщиков, серьезно подорвали доверие к страхованию жизни в России и государству целом. Неуверенность в завтрашнем дне и есть главный сдерживающий фактор развития накопительных видов страхования.
В то же время с внесением изменений в ФЗ "Об организации страхового дела в РФ" данная страховая услуга приобрела второе дыхание. На рынке "жизни" появилось много российских страховщиков.
Не могу не отметить и то, что на российском рынке "жизни" достаточно активно работают представители зарубежных страховых компаний. Их репутация и надежность не вызывают сомнения. Однако, выражая свое собственное мнение, я бы отметил, что не все здесь в порядке.
Вышеупомянутый закон запрещает деятельность зарубежных страховщиков на российском рынке, кроме отдельных случаев согласования с Правительством РФ. Далеко не все представленные зарубежные страховщики имеют лицензию РФ на право ведения страховой деятельности. Такое нарушение закона влечет за собой массу правовых последствий.
В целом же профессионализм отечественных страховых организаций, экономическая и политическая стабильность в государстве рано или поздно сделают страхование жизни массовой и высоко актуальной услугой.
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