Полосатый бизнес

По мнению различных аналитиков, общая сумма, вложенная международными экологическими организациями в самые разные проекты на юге Дальнего Востока России с 1993 г. колеблется от $30 до $47 млн.

Только на охрану тигра, по данным, представленным Сарой КРИСТИ, специалистом Лондонского Зоологического общества, с 1991 по 2002 г. на русском Дальнем Востоке было вложено около $8 млн. На первый взгляд, это достаточно значительная сумма. Тем не менее по западным меркам это соответствует прибыли всего одного супермаркета в течение года. Только эффективность иная.

В то же время единственную спланированную и эффективную атаку на незаконное использование природных ресурсов на Дальнем Востоке предпринял Китай. Совершенно автономно от каких бы то ни было усилий международных и российских общественных экологических структур Китай установил жестокое наказание за контрабанду объектов животного мира и древесины через границу. Эффект налицо.

Выходит, наша экологическая общественность сама по себе является бизнес-проектом. Деньги вкладываются на фронтире человеческой цивилизации и в третьем мире, а собираются среди "Золотого Миллиарда".

В начале 90-х так называемое жалованье научного сотрудника дальневосточного биологического НИИ колебалась от $7-10. За сотню долларов люди были готовы прыгнуть хоть "черту в зубы", а тысяча казалась настоящим состоянием.

Именно в момент социально-политического и экономического кризиса транснациональные международные экологические корпорации привлекли часть наиболее квалифицированных и активных ученых страны. За аналогичную работу платили баснословные, с точки зрения научного сотрудника, деньги. По моему мнению, WWF, Greenpeace etc., упорно называющие себя "общественными организациями", в этот период являлись не чем иным, как мощными механизмами для сбора средств по всему миру и лоббирования, принятых в западном сообществе принципов природопользования (а вовсе не охраны природы!). Это - что-то вроде МММ с легким уклоном в природоведение.

С точки зрения этих структур, в России они обходились минимальными вложениями, а пиар-деятельность вокруг российских проектов оборачивалась многомиллионными сборами по всему миру. При этом важно правильно выбрать объект для спасения. В этом, собственно говоря, и состоит большая часть хитрости - обеспечить правильный выбор направления усилий. К примеру, охрана тигра. Чем не харизматичная, симпатичная и внушающая уважение цель?!

Насколько объективны данные по состоянию популяции амурского тигра - это определяющий вопрос всей "тигриной" дискуссии. Принято считать, что в середине 40-х численность амурского тигра значительно снизилась. Советское правительство охоту запретило, и численность владыки дальневосточной тайги пошла вверх. Поначалу считали, что тигров у нас около сотни (60-е); затем 250 (70-е) и более четырёхсот (середина 80-х). Затем последовал распад Советского Союза, активизировались международные природоохранные организации, которые настаивали на факте падения численности зверя. Разумеется, было истрачено значительное количество средств для выяснения реальной популяции дикой кошки. В итоге данные от 1996 и 2005 гг. зафиксировали цифры вокруг примерно одного показателя - 450 - 500 особей. Как и в середине 80-х. Ну и?

Стоимость учета амурского тигра 2005 г. составляла несколько сот тысяч долларов, а на всеобщий учет тигра по всему миру было выделено $10 млн. Эти деньги выплачивают российским исполнителям преимущественно международные экологические финансовые корпорации - Общество сохранения диких животных и WWF. И именно они формируют круг специалистов, под руководством их экспертов происходит подготовка отчетов. Но... Дело в том, что эти сведения им нужны не для эффективного управления популяциями, а для увеличения собственного финансирования со стороны мирового сообщества.

Учет тигра - это отдельный вопрос для дискуссии в научной прессе. Но одно я утверждаю точно: методика учета амурского тигра не проходила независимой экспертизы (как в случаях оценки запасов, скажем, золотоносных месторождений) и является продуктом внутренней деятельности тесной группы товарищей, работающих на средства зарубежных экологических корпораций.

Более того, любые вопросы о том, как с точки зрения статистики происходит обработка материалов "тигриных" учетов, встречали дружное противодействие участников процесса. Формулы расчёта численности подробно не публиковались ни в одном научном журнале мира.

Теперь о магической тигриной цифре 450-500. По нашему предположению, "повышать" ее международным экологическим корпорациям никак нельзя - они сами назвали в середине 90-х количество в 700 тигров как численность, при которой этот зверь будет выведен из-под удара. А тогда чьим же именем тратить сотни тысяч долларов и плодить общественные организации? Выходит, тигр и люди, распределяющие и тратящие под его именем деньги, существуют в параллельных мирах.

Я хотел бы, чтобы каждый потенциальный жертвователь на нужды таких экологов - неважно, отдает он триста рублей или десять тысяч долларов (или миллион евро - как в случае с реакклиматизацией переднеазиатского леопарда), осознавал, как и на что эти деньги будут потрачены. Пока практика свидетельствует, что эти деньги уйдут не к зверям и даже не к людям, которые этих зверей охраняют.