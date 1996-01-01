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В низах Кремль поддержали
3 апреля, в разгар трудового дня, в здании краевой администрации состоялась внеочередная конференция регионального отделения политической партии "Единая Россия".
Она была посвящена выдвижению кандидата на пост главы администрации Владивостока. Интрига состояла в том, что приморские партийцы не с первого раза услышали требование Москвы о выдвижении кандидатом нынешнего сенатора Игоря ПУШКАРЕВА и им пришлось проводить так называемый "праймериз" - выборы в низовых организациях. За это время многие представители партии власти осмыслили товарищеское предложение столичного руководства и на этом уже этапе поддержали Игоря Сергеевича. Так что краевая конференция представителей от 37 городских и районных партийных организаций была уже формальностью.
Лидер приморских "единороссов" Петр САВЧУК, поведав собравшимся об успехах, которых достигла страна под руководством партии "Единая Россия", вспомнил слова жительницы Уссурийска БАРАШКОВОЙ, которая с уверенностью в завтрашнем дне заявила, что она теперь может планировать свою жизнь. Теперь и делегаты конференции могут планировать, ознакомившись с программой Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах главы города Владивостока.
Отмечено, что кандидат партии на эту должность "выступает за политическую стабильность во имя перспективного развития Владивостока и благополучия его жителей, за экономическое и социальное развитие Владивостока, сохранение и преумножение исторических и культурных традиций, за повышение доверия народа к власти".
А вот Игорь Пушкарев в выступлении перед товарищами по партии высказал обеспокоенность. С одной стороны, в Сочи очевидна подготовка к Олимпиаде, подписаны соглашения с ближайшими соседями об обеспечении олимпийских объектов строительными материалами и трудовыми ресурсами, а в Приморье уже считается, что тему предстоящего форума АТЭС - "заговорили".
"Но я уверен, - сказал с трибуны Игорь Пушкарев, - здесь будет город-сад. И саду -цвесть" . Он очертил также круг неотложных социальных задач для Владивостока.
Большинством голосов - при шестерых делегатах, высказавшихся против кандидатуры Кремля, и за исключением нескольких испорченных бюллетеней - Игорь Пушкарев был назван кандидатом на пост мэра Владивостока от регионального отделения партии "Единая Россия".
В интервью нашей газете на прошлой неделе сенатор Игорь Пушкарев выразил обеспокоенность уровнем коррупции в стране в целом и крае в частности, признав, что это одна из болезненных проблем. Об этом мы попытались поговорить с делегатами конференции.
Юрий ИВАШКО, глава администрации Кировского района:
- Борьбу с коррупцией нужно узаконить. Если кого-то зарплата госслужащего не устраивает - пусть уходит. Сам я взяток никогда не брал.
Игорь ЧЕМЕРИС, депутат Думы г. Владивостока:
- Коррупция есть везде. Я взяток никогда не брал. И не давал. За работу - благодарил.
Джамбулат ТЕКИЕВ, депутат краевого Законодательного Собрания:
- С коррупцией нужно бороться. У меня брать взятки боятся, сам я никогда их не давал и не брал.
Сергей ЛОБОДА, начальник отдела пожарной безопасности ДВГТУ:
- Конечно, это - проблема.
Корр.: Ох, должность у вас, пожарных, - взяткоемкая...
- Мы образовались недавно. Используем опыт ДВГУ и МЧС в своей работе.
Корр.: А сами - брали?
С.Лобода: Никогда. "Поляны" накрывал, было. А чтоб конверты - никогда.
Геннадий БУЧИРИН, глава администрации г. Фокино:
- Вопрос в лоб? Если в лоб, то не брал. И не давал.
Просто исключительно принципиальные люди собрались в этот день на краевой партконференции. А тем временем, день в день, на взятке был задержан еще один руководитель департамента краевой администрации. Караван идет?
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