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Инновации опять соревнуются
Финал регионального этапа конкурса "Бизнес инновационных технологий - 2008. Дальний Восток" (BIT-2008) пройдет во Владивостоке 19 апреля.
Его организаторами традиционно выступают Коучинг-центр по венчурному предпринимательству ДФО, Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (ТехноРАТЭС) и члены Дальневосточной сети бизнес-ангелов "Лаборатория инвестиций".
BIT-2008 - конкурс бизнес-концепций и команд, желающих превратить идеи в успешный бизнес. В финале примут участие 7-8 проектов, и отбором их из 25 представленных заявок занимается конкурсная комиссия. География участников расширилась: в прошлом году преобладали приморские проекты (были всего две хабаровские заявки), в этом - хабаровчане стали активнее, и к ним подтянулись магаданцы.
Автор одного из проектов предлагает создать региональную сеть заводов малой мощности по сжижению природного газа и автогазозаправочных станций. Другой - получать биотопливо из морской воды с помощью бактерий. Есть идея наладить выпуск жидкокристаллических клавиатур, особо устойчивой фасадной краски, организовать мобильные информационно-сервисные услуги и т.д. При всем разнообразии услуг автосервиса авторы проекта "Создание Центра диагностики и ремонта автотранспорта" убеждены в эксклюзивности своей идеи. Один из проектов нацелен на исследование и разработку системы венчурного инвестирования малого бизнеса на Дальнем Востоке России.
Победители получат возможность поучаствовать в выставке инновационных проектов в рамках Тихоокеанского инновационного форума, который пройдет во Владивостоке 26-28 ноября. В связи с этим решено перенести II Тихоокеанскую венчурную площадку на ноябрь. Адрес сайта о подготовке к форуму: www.pacificterminal.ru.
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