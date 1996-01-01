12 апреля пройдет Всероссийская акция "Обеспечь будущее своей семьи", организованная лидером отечественного фондового рынка инвестиционной компанией "ФИНАМ".

Инвестиционная компания "ФИНАМ" стабильно входит в ТОР-3 крупнейших профессиональных участников российского фондового рынка - по итогам 2007 г. компания "ФИНАМ", с суммарным оборотом в 130 043,88 млн долларов стала крупнейшей брокерской компанией, согласно рейтингу, составленном агентством "РБК". В апреле 2007 г. инвестиционная компания "ФИНАМ" стала лауреатом профессиональной премии "Финансовый Олимп" в номинации "Крупнейшая инвесткомпания по M&A" в категории "Потенциал и перспектива".

Год 2008 объявлен в России Годом семьи. Общество сейчас остро ощущает необходимость сплотиться вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей. Однако важна не только социальная сторона поддержки семьи - не менее важно и материальное благополучие российских семей. В этой сфере за долгие годы накопилось немало проблем. Например, остро стоит жилищная проблема для молодых семей - не всем по карману ипотечные программы и отдельная квартира. Не менее актуальны и вопросы образования детей. Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок ходил в хорошую школу, закончил престижный институт, стал высококлассным специалистом в выбранной области. Но сегодня хорошее образование стоит порой не меньше, чем на Западе, а без соответствующих вложений в будущее ребенка сложно ожидать высоких результатов. Напрямую каждого из нас касается и вопрос пенсионных обеспечений - есть немало примеров, когда после выхода на пенсию человек оказывается на пороге бедности.

Выход предлагает сложившаяся экономическая ситуация. Экономика России сейчас на подъеме, и почему бы каждому гражданину не воспользоваться преимуществами российского экономического роста?

Один из самых эффективных инструментов для решения материальных проблем - фондовый рынок. Вложения в ценные бумаги, инвестиции в российскую экономику должны занять в семейном бюджете постоянную статью доходов, стать обычным занятием, избавить семью от финансовых неурядиц, здесь появляется реальный шанс, начав с малого, заработать много.

А сделать первый шаг к финансовому благополучию своей семьи можно 12 апреля - в этот день во Владивостоке при поддержке администрации города пройдет всероссийская акция "Обеспечь будущее своей семьи", организованная инвестиционной компанией "ФИНАМ".

В рамках акции состоится бесплатный семинар для частных инвесторов. Ведущий расскажет участникам о том, во что сегодня выгодно вкладывать средства, как приумножить капитал при помощи фондового рынка, посоветует, как распорядиться семейными средствами, как поднять финансовое благополучие семьи, накопить на квартиру, не зависеть от государственной пенсии, и обеспечить будущее своих детей. Компания ФИНАМ предложит специальные условия, которые помогут инвесторам снижать издержки при работе на фондовом рынке, и направить освободившиеся средства на новые инвестиции, а значит, на обеспечение и поддержку своей семьи.

Долгосрочное инвестирование в ПИФы или в ценные бумаги позволит уверенно смотреть в будущее, широкий выбор самых разных инструментов инвестирования на рынке ценных бумаг позволяет оптимально распределить средства и накопить нужную сумму, обеспечив благополучие семьи.

Семинар пройдет при поддержке партнеров: ММВБ-Дальний Восток, Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог", Деловой еженедельник "Конкурент", Телегид "Миллионка".

Тел. во Владивостоке: (4232) 42-77-20, в Хабаровске: (4212) 21-33-77.