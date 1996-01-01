"Вурдалаки", ди-джеи и аниме

Давно замечено, что французские пьесы пользуются у владивостокской публики особой любовью. Вот и пьеса Алена РЕЙНО-ФУРТОНА "Огни Парижа" не стала исключением - который год собирает аншлаги в зале ДОФ, где ее играют артисты Театра Тихоокеанского флота.

Завтра в 18.00 - первая постановка в этом году. Приходите и вы, вдоволь посмеетесь в течение двух с половиной часов над скромным безработным учителем месье Амадеем, которому приходится в силу обстоятельств играть роль криминального авторитета. Впрочем, одновременно и восхититесь….

В театре молодежи завтра "Город вурдалака". Кто думает, что речь идет о мистических ужасах "нашего городка", тот ошибается. Спектакль по пьесе отечественного драматурга Василия СИГАРЕВА расскажет о социальных ужасах нашей страны - наркомании, прежде всего. Начало в 18.00. Цена билета - от 100 до 200 рублей.

Поколение, заставшее Великую Отечественную войну, помнит, какой любовью и авторитетом пользовалось среди солдат на фронте и мирных жителей в тылу имя Клавдии ШУЛЬЖЕНКО, великой певицы великой эпохи. 28 марта в Приморской краевой филармонии пройдет концерт "Виват, Шульженко!". Музыкальные страницы из жизни и творчества раскроют перед слушателями Людмила ЯКУНИНА (сопрано), Татьяна ЧУМАК (ведущая), Заслуженный артист РФ Леонид БУКИН (фортепиано). Начало в Малом зале филармонии в 18.00.

В субботу, 29 марта в 18.00 в Большом зале Филармонии выступит с концертом фолк-шоу группа "Летавица". В программе: фольклорные напевы, русские и украинские народные песни, популярные эстрадные композиции.

Программа ночных клубов в эти выходные не отличается чем-либо кардинально от предыдущих выходных. Интересно будет в «Давыдове», где в ночь с пятницы на субботу посетители смогут услышать музыку любимых диджеев: Антона, Командора, Мотора и других. Любопытно будет в BSB, где примерно в это же время пройдут выступления двух молодых indie-групп: «Эгинесс» и «Кембридж».

Выставка работ владивостокских художников в стиле Манга проходит в эти дни Доме культуры железнодорожников (ДКЖД). Во время работы выставки будут показаны лучшие японские мультфильмы – очередная ступень эволюции развития манго в аниме. Организатор показа - Молодежное творческое объединение «Пули».

Отдыхая, не забывайте о жизни.