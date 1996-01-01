Без женщин никуда...

Владивосток становится "лакмусовой бумажкой" политических процессов в современной России. Речь идет о возрастающей роли женщин в политике. Ярким примером тому служит неожиданный, на первый взгляд, успех на выборах в городскую думу блока "Женщина Владивостока", перешагнувшего впервые в российской истории 7-процентый барьер доверия электората.

Но это только со стороны может показаться, что нашим женщинам-политикам "повезло". На самом деле они заявили о себе как о реальной политической силе, с которой приходится считаться, - за ее спиной стоят простые избиратели. И это не локальное явление, а тенденция нынешнего общества.

Если окунуться в мировую историю, то можно наблюдать, что женщины с древнейших времен оказывали немалое влияние на политику. Они олицетворяют позитивные начала государственности любой страны.

Первые упоминания о женщинах-политиках относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Это фараоны Древнего Египта - ХАТШЕПСУТ, НЕФЕРТИТИ, КЛЕОПАТРА. На протяжении всей российской истории женщины также прямо или косвенно оказывали сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. Именно женщины внесли серьезный вклад в становление и развитие государственности России. Внимания заслуживают XVIII и отчасти XVII века, которые можно назвать российским матриархатом - пять женщин на престоле. Стоит вспомнить княгиню ОЛЬГУ и ее роль в принятии древней Русью христианства, царевну СОФЬЮ, правившую семь лет именем двух царей. Или ЕКАТЕРИНА II, при которой возрос не только авторитет государства, но и расширились границы России.

Советский период истории со своими плюсами и минусами показал, что женщины вносят огромный вклад в развитие всех сфер жизни общества, в том числе политики. Кстати, доля женщин в Верховном Совете СССР доходила до 30%. Что касается демократических государств, то прекрасный пол появился во власти сравнительно недавно. Первой женщиной-парламентарием стала Жаннетта РАНКИН, которая была избрана в палату представителей конгресса США. Вслед за американским парламентом женщины появились и в британском. В 1924 году в Дании впервые Нина БАНГ заняла пост министра образования. Первой женщиной, возглавившей правительство, стала Сиривамо БАНДАРАНАИКЕ в Шри-Ланке (1960 год). Говоря о премьерах, нельзя не сказать о "железной леди". Одна из самых известных женщин-политиков Маргарет ТЭТЧЕР оставалась у власти 11 лет. Представительницы прекрасного пола в разное время возглавляли кабинет министров еще в 28 странах.

Первым президентом-женщиной в 1974 году в Аргентине стала вице-президент Изабель ПЕРОН, сменившая на этом посту своего покойного супруга. В 1980-м в Исландии уже в результате прямых выборов первой женщиной-президентом становится Вигдис ФИННБОГАДОТИР. А всего на посту президента или и. о. президента женщины были в 15 странах.

В XXI веке можно выделить пять: Латвия - Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА, Финляндия - Тарья ХАЛОНЕН, Ирландия - Мэри КАКАЛИС, Филиппины - Глория МАКАПАГАЛ-АРРОЙО и Либерия - Эллен ДЖОНСОН-СИРЛИФ. Еще в мире есть 2 королевы - ЕЛИЗАВЕТА II и БИАТРИКС (Соединенное Королевство и Нидерланды соответственно). Можно привести примеры, когда правительством страны руководит женщина. Это Германия с Ангелой МЕРКЕЛЬ и Украина с Юлией ТИМОШЕНКО.

А в России? Сейчас мы наблюдаем небольшой процент женщин-политиков. Наряду с мужчинами - их единицы. На слуху лишь несколько имен: Любовь СЛИСКА, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, Ирина ХАКАМАДА, лидер партии "Наш выбор" и Валентина МАТВИЕНКО, губернатор Санкт- Петербурга.

В современном обществе женщины представляют собой традиционно социальное меньшинство в политике. Это свидетельствует о существенном неравенстве шансов для женщин, именно поэтому общество остро нуждается в политической модернизации. Одним из основных катализаторов в данном процессе становится независимое женское движение. В качестве примера можно привести политический блок "Женщина Владивостока", который в декабре 2007 года преодолел барьер в 7% на выборах в думу города. Тем самым был превзойден результат 12-летней давности, когда партия "Женщины России" попала в Госдуму с 5% избирателей.

Немаловажно, что женщины-политики подчеркивают приоритетность таких проблем, как безопасность в обществе, борьба с коррупцией, криминалом, социальное обеспечение, развитие сети дошкольных и школьных учреждений, образование, здравоохранение, занятость и многое другое. Все это - общая база для объединения всех женщин, независимо от их политических и идеологических приоритетов. Иными словами, женщины во власти способны объективно отстаивать идеи стабильности и спокойствия в жизни общества.

Женское видение мира, их опыт устройства социальных дел и решения конфликтных ситуаций должны помочь в выходе из кризисных положений. Опыт мировых сообществ показывает, что чем демократичнее общество, тем меньше различий в политическом поведении мужчин и женщин. Демократическим обществам необходимо развивать новую модель социального партнерства или новый социальный контракт, который базируется на том, что мужчины и женщины работают вместе, дополняя и обогащая друг друга, благодаря своим различиям.

Женщины-политики формируют и демонстрируют новый стиль руководства, не иерархичный в отношении подчиненных и коллег, не агрессивный, нацеленный на сотрудничество с избирателями, на внимание к их повседневным нуждам. При решении проблем женщины в большей степени, чем мужчины, склонны к открытости и гибкости, к компромиссам и диалогу, что может быть обусловлено как психологическими особенностями, так и процессами социализации, но в любом случае эти поведенческие характеристики дают женщинам определенные преимущества.

При тяжелой жизни обывателя внутри общества назревает тенденция, когда на первый план при решении актуальных проблем выходит женщина. А ее сущность, которая опирается на семейные ценности и социальные нормы, превращается в серьезную категорию.