"Синергия" объединяет лидеров

Основная тенденция российского водочного рынка - это стремление к консолидации. Об этом говорят как участники, так и эксперты рынка. По данным агентства "Бизнес-аналитика", по итогам 2007 г. совокупная доля лидеров рынка выросла с 40 до 46%, причем среди компаний, наиболее заметно нарастивших долю, агентство "Бизнес-аналитика" называет холдинг "Синергия".

Холдинг "Синергия" известен в России и за рубежом как один из крупнейших игроков алкогольного рынка - стабильное место в тройке лидеров и портфель, включающий в себя порядка 10 федеральных общероссийских водочных брендов и более 200 локальных торговых марок, являющихся лидерами в регионах присутствия производственных алкогольных предприятий холдинга. Эти факты красноречиво говорят сами за себя. Сегодня в алкогольную группу компаний холдинга "Синергия" входят 7 предприятий в ключевых регионах России. Но свое начало алкогольный холдинг всероссийского масштаба, основанный выходцами из приморского города Находки, берет с покупки в 2002 г. лидера дальневосточной алкогольной индустрии ОАО "Уссурийский Бальзам".

Крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие всегда занимало лидирующие позиции в отрасли по всем показателям: по объему и качеству выпускаемой продукции, отчислениям в бюджет, социальной нагрузке. Бальзамы и настойки под брендом "Уссурийского Бальзама" давно знают и любят далеко за пределами Приморского края. Новые владельцы традиционное направление, принесшее предприятию славу, безусловно, оставили. Но вместе с тем активно стали развивать водочное направление, инвестировав в развитие миллионы рублей. В первую очередь на предприятии полностью обновлено технологическое оборудование. И теперь цеха водочной продукции оснащены четырьмя итальянскими линиями, что позволяет полностью автоматизировать весь процесс производства. Сегодня предприятие производит и продает в месяц более 70 тысяч дал (это почти 1,4 млн бутылок) водочной продукции высочайшего качества.

Качество водки, как известно, зависит в первую очередь от основных ингредиентов - спирта и воды. Спирт на предприятие вот уже в течение нескольких лет поставляют одни и те же производители, зарекомендовавшие себя как производители высококачественных солодовых спиртов - это Мариинский и Стерлитамакский спиртовые заводы, которые были выбраны "Синергией" для централизованной поставки сырья на все предприятия холдинга.

За качеством второго основного ингредиента - воды следит целая лаборатория. На предприятии установлена американская трехступенчатая система очистки воды, мембранные фильтры которой способны пропустить через себя лишь одну молекулу воды без примесей. В финале технологического процесса производства водки продукт проходит дополнительную фильтрацию угольными фильтрами с серебряным напылением. Проходя через такой фильтр, конечный продукт насыщается ионами серебра и приобретает особый, мягкий вкус. Общеизвестно и благотворное воздействие ионов серебра на организм человека. Так что в качестве конечного продукта можно не сомневаться - ведь не зря "Уссурийский Бальзам" первым на Дальнем Востоке из пищевых производств получил сертификат по системе ИСО 9001.

Всего на сегодняшний день предприятие выпускает порядка 50 наименований водочной продукции. Две трети объема приходится на федеральные марки - "Государев заказ", "Русский лед", серия "Силы природы" (с натуральными, природными компонентами), ICE и др. Одна треть - это локальные, народные марки, которые за много лет зарекомендовали себя только с лучшей стороны (АРМУ Ледяная, "Уссурийский родник" и др.).

За прошлый год "Уссурийский Бальзам" прирос по производству и реализации водочной продукции более чем в полтора раза. Это дало возможность заводу инвестировать в новые, уникальные для рынка продукты. Причем не только в привычной для предприятия стандартной ценовой категории (75- 130 руб. в рознице), но и в более высоких ценовых сегментах (до 170 руб.). Первым опытом стала водка "Тигроф" с женьшенем, пчелиным молочком и витаминным комплексом, выведенная на рынок в прошлом году. Стабильный рост продаж показывает, что новинка была более чем удачной. Поэтому руководство предприятия решило, что целесообразно работать в этом направлении. На сегодняшний день в портфеле брендов "Уссурийского Бальзама" есть марки всех ценовых категорий, кроме премиального. В текущем году компания планирует выйти и в этот сегмент - уникальные рецептуры уже разработаны технологами предприятия и сейчас проходят стадию регистрации.

Но не только собственную продукцию представляет на приморском рынке "Уссурийский Бальзам". Кроме производства и реализации продукции под собственными брендами, "Уссурийский Бальзам" является эксклюзивных дистрибьютором всей продукции, выпускаемой холдингом "Синергия", а также поставляет в край качественный алкоголь из других регионов России.

"Мы работаем только с проверенными компаниями, которые дорожат своим именем и отвечают за качество своей продукции, - заявляет Александр СИВАШОВ, исполнительный директор ОАО "Уссурийский Бальзам". На вопрос о том, почему предприятие занимается продвижением продукции конкурентов, он отвечает: "У потребителя должен быть выбор. И мы хотим ему этот выбор предоставить. Чем шире будет ассортимент качественной продукции, тем меньше возможностей у нелегалов втиснуться в этот рынок и найти место".

В общем, пример динамичного развития "Уссурийского Бальзама" под крылом одного из лидеров алкогольной отрасли еще раз подтверждает мнение экспертов о том, что время консолидации пришло. Выигрывают от этого все участники процесса. Холдинг получает увеличение доли на рынке, а региональные игроки - новый толчок к развитию в виде инвестиций, стандартов управления, новых маркетинговых технологий. И от этого позиции и тех и других только укрепляются. А это в свою очередь имеет общегосударственное значение - ведь рост и консолидация легального рынка позволяют существенно сократить долю теневого алкогольного бизнеса.