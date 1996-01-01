У Владивостока есть стимул

Рынок недвижимости Владивостока сегодня переживает бурный рост: появляется все больше жилых комплексов, дорожает земля, повышается спрос на жилье. Федеральные власти уделяют повышенное внимание нашему региону, к вопросам его экономического и политического развития. Все это указывает на то, что строительный рынок ждут большие перемены, но... наши специфичные дальневосточные проблемы пока остаются нерешенными.

Чего нам не хватает для успешного развития города? Об этом рассказывает директор Дальневосточной Ярмарки недвижимости Алексей СЕРМАН.

- Как менялся дальневосточный рынок недвижимости в последние 10 лет?

- Нельзя сказать, что рынок недвижимости Владивостока как-то значительно изменился за это время. Медленно, но верно набирают обороты в своем развитии строительные компании, принимаются новые законы, реализуются новые проекты. Для того чтобы ускорить темпы развития, нужен некий стимул, толчок, так как в обычное время на строительство в регионы выделяются довольно-таки скудные средства. И как раз в 2012 году такой "стимул" у Владивостока появится – это подготовка к проведению саммита АТЭС.

- Саммит АТЭС - это инструмент развития Владивостока и Приморья, который позволит краю стать центром международного сотрудничества в регионе. Насколько кардинально может измениться ситуация на рынке недвижимости Владивостока?

- Центром международного сотрудничества в полном смысле слова Владивосток, конечно, не станет, но саммит послужит действительно очень хорошим инструментом развития города и, хотелось бы, Приморского края. Ситуация на рынке недвижимости изменится в лучшую сторону. Поддерживаю мнение губернатора о том, что должны появиться два дополнительных городских района.

- Что нам ждать от рынка недвижимости?

- В свете предстоящих событий, которые для нас совершенно новые, сложно прогнозировать рынок недвижимости. Могу сказать, что мы привносим свой вклад в создание цивилизованного рынка. То, что мы делаем, способствует становлению правильных отношений между участниками рынка. В будущем и застройщики будут больше понимать дольщиков, и агентства недвижимости станут более близки к своим клиентам.

- Как возникла идея провести Ярмарку недвижимости и какие задачи перед ней ставились?

- Анализ рынка жилья показал, что сегодня 48% населения желает изменить свои жилищные условия, но только 10% из них имеют такую возможность. А может, остальные просто не знают, как это сделать? Основная задача нашей выставки – познакомить потенциального покупателя с рынком города Владивостока в целом. Провести, так сказать, каналы связи между потенциальными покупателями и продавцами. Ведь на Ярмарке в одном месте будут собраны специалисты всех направлений, работающих на рынке недвижимости: строители, риэлторы, юристы, ипотечные брокеры, представители банковских структур, специалисты по страхованию недвижимости, представители специализированных изданий и интернет-ресурсов. От каждого специалиста можно будет получить подробную бесплатную консультацию.

Основной целью развития Владивостока как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание нового конкурентоспособного ресурса развития. Приморский край станет крупным технополисом России на Дальнем Востоке. Поэтому и важно наладить механизм "потребитель-профессионал" и "профессионал-профессионал" на местном уровне уже сейчас. А для этого нужна площадка, на которой могут встретиться эти самые потребители и профессионалы и установить определенные взаимоотношения. Такой площадкой теперь выступает Дальневосточная Ярмарка недвижимости.

- Говорят, в рамках Ярмарки пройдет еще одно мероприятие - риэлторский форум. Какова задача этого форума?

- Уже началась регистрация участников первого Дальневосточного Форума профессионалов рынка недвижимости. Он состоится 4 апреля 2008 года во Владивостоке. Для местного рынка недвижимости — это знаковое событие. Подобный Форум проводится впервые. В работе Форума примут участие специалисты из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Форум, в отличие от Ярмарки, представляет возможность общения только между профессионалами. Если на ярмарке от профессионала к потребителю переходит информация, скорее, ознакомительного характера, то на Форуме происходит обмен опытом, умениями. Кроме того, на Форуме решаются различного рода вопросы и проблемы. Определяется дальнейший характер политики риэлторских компаний.

В программе Форума запланировано проведение бизнес-туров, тематических секций, круглых столов. Для обсуждения предложены такие темы, как: региональный рынок недвижимости, технологии работы агентства недвижимости, ипотечное кредитование, рынок жилищного строительства.