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Предприниматели и пожарные наградили юных художников
Союз предпринимателей Первомайского района Владивостока и отдел государственного пожарного надзора района наградили победителей второго конкурса детского рисунка на противопожарную тематику среди учащихся общеобразовательных школ района.
Конкурс был организован в целях формирования противопожарной культуры школьников, предупреждения пожаров от детской шалости и усиления противопожарной пропаганды, привития навыков осторожного обращения с огнем и повышения художественно-эстетического уровня детей, развития их творческих способностей.
Союз предпринимателей Первомайского района Владивостока по просьбе УГПН организовал награждение победителей конкурса - два десятка детей, авторы лучших рисунков, пили чай со сладким в ресторане "Мельница". Все они получили подарки - наборы карандашей, фломастеров и прочего, что пригодится юному художнику. Каждый участник конкурса получил по сладкому подарку - торту.
Поздравляли победителей председатель Союза предпринимателей Первомайского района Ольга СЕРОВА и Любовь ГОРЯЧКИНА, депутат городской думы от 10-го округа Первомайского района.
Организован конкурс Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования и Всероссийским добровольным пожарным обществом (ВДПО).
Шесть лучших работ отправили на краевой конкурс той же тематики, их авторы получили призы от Управления Государственного пожарного надзора и ВДПО.
Лучшие работы представили: Ксения ГОРДИЕНКО (10 лет, МОУ ДОД "Центр Подросток"), Володя САРЫЧЕВ (11 лет, МОУ СОШ № 21, 4-й класс), Миша ШЕВЦОВ (7 лет, Детский клуб "Орленок"), Лиза УСМАНОВА (6 лет, Детский клуб "Орленок"), Анна БЕЛЯЕВА (14 лет, МОУ ДОД "Центр Подросток"), Катя КОСОВЕЦ (6-й А класс, МОУ СОШ № 54).
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