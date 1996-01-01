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Выигрышная стратегия Людмилы Брюхно
Итоги голосования на премию "Женщина года" будут подведены 28 марта. Это заметное в светской жизни города мероприятие организовано журналом "Собрание Exclusive" и в этом году проводится уже в третий раз. Генеральный директор дальневосточной страховой компании "Дальакфес", помощник депутата Государственной Думы Виктора ПЛЕСКАЧЕВСКОГО Людмила БРЮХНО номинирована на эту премию в категории "Бизнес-леди". Это стало хорошим поводом для того, чтобы встретиться с номинанткой и обсудить не только упомянутое событие, но и вопросы бизнеса.
- Добрый день, Людмила! Вас называют самой красивой и успешной женщиной на страховым рынке Приморья. А теперь вы вдобавок номинированы на премию "Женщина года". Ваши комментарии?
- Миром правят мужчины! Меня всегда окружали сильные, умные мужчины, такие, как Михаил РОБКАНОВ, Вячеслав ПЕРЦЕВ, Евгений АМБРОСОВ, Сергей КУШНАРЕВ. Во Владивостоке много успешных красивых деловых женщин, достойных номинации "Женщина года". Это известие я получила, находясь в командировке в Москве, и, признаться, была удивлена. Без сомнения, я настойчива и целеустремленна, по-хорошему агрессивна в бизнесе.
Что же касается ваших приятных слов о красоте и успехе, то мне кажется, что эти качества лучше видны со стороны. Впрочем, разумеется, мне очень приятно, как и любой женщине, быть красивой и успешной. А насчет премии "Женщина года" я бы предпочла обойтись без комментариев - все решит голосование.
- Следующий вопрос будет о бизнесе. Как обстоят дела в "Дальакфесе"?
- Мы развиваемся. И это, я считаю, самое главное. Нельзя останавливаться, нужно все время идти вперед. И хотя у нас за плечами уже почти 16 лет успешной работы на страховом рынке, 250 застрахованных судов в портфеле, налаженные деловые связи с крупнейшими предприятиям Дальнего Востока и центральной России, наша компания всё время занимается инновациями.
Мы совершенствуем страховые программы для наших крупнейших клиентов - Владивостокского морского торгового порта, Дальневосточного морского пароходства, Восточного порта, группы компаний "Синергия", группы компаний "Промышленные инвесторы" и многих других. Мы все время учимся - учимся для того, чтобы наши страховые услуги были еще более удобны для наших клиентов.
- Как вы оцениваете приморский страховой рынок?
- Он перспективен и интересен. В отличие от многих других регионов, приморский страховой рынок "держат" местные компании. Разумеется, нам приходится сталкиваться и с демпингом ставок, но конкурентные преимущества, которые есть у нас, позволяют нам уверенно лидировать.
- Какие планы у вас и "Дальакфеса" на 2008 год?
- Разумеется, все планы я вам не раскрою, ибо понятие коммерческой тайны еще никто не отменял (улыбается). Но могу рассказать, что в этом году мы планируем еще немного расширить географию нашего бизнеса по стране. Также мы планируем на основе наших многолетних удачных наработок предложить очень качественные страховые продукты для мелкого и среднего бизнеса.
Наконец, в 2008 г. мы проведем третью международную конференцию по морскому страхованию. И разумеется, в этом году мы приложим все силы, все наши знания и опыт для того, чтобы обеспечить качественную и надежную страховую защиту для наших постоянных клиентов.
- Спасибо за беседу!
- Спасибо за интерес вашей замечательной газеты к "Дальакфесу". Я буду искренне раза видеть всех читателей в числе клиентов нашей компании!
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