Свой дом - это просто?

Директор компании ООО "ДомоДом" Денис БРЕДЮК считает, что для того, чтобы построить хороший дом для своей семьи, достаточно позвонить в строительную компанию и поручить исполнение вашей мечты профессионалам. Но сначала не забудьте хотя бы приблизительно сформулировать требования к будущему дому и оценить свои финансовые возможности.

Кстати, цены сейчас на строительство индивидуального жилья во Владивостоке и в его пригородной зоне вполне умеренные. Например, компания "ДомоДом" строит каркасно-деревянные дома по канадской технологии с недорогой отделкой "под ключ" по цене 21,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Немного дороже получается каменный дом - по 25 тыс. рублей за "квадрат". Причем в цену включается отделка фасадов, установка окон, выполнение фундамента, кровли и отделки, прокладка инженерных коммуникаций внутри дома - т.е. охранной сигнализации, спутникового телевидения, электрики, сантехники. Стоимость может быть и выше - все зависит от выбранных материалов, порой цена доходит и до 35 тыс. рублей за квадрат. Стоить отметить, что устройство септика, скважины, установка ворот и забора, подключение электричества, работы по ландшафтному дизайну и прокладке дорожек из брусчатки, устройство подъездных дорог рассчитывается по отдельным сметам и в указанную стоимость не входят.

Конечно, в течение всего строительного сезона цена строительства дома в целом постепенно поднимается вслед за растущей ценой стройматериалов, машин и механизмов. Да и сам труд строителей становится дороже. Поэтому если есть возможность строить, то не стоит откладывать это "на завтра". Особый вопрос - это земля под дом. Идя навстречу клиенту, компания "ДомоДом" при необходимости помогает с выбором подходящей территории под строительство и оформлением всех необходимых документов на земельный участок. Как только вы определяетесь с участком, ООО "ДомоДом" выполняет проект и начинает строительство. Заплатив деньги опытному подрядчику, заказчик только контролирует ход работ. А искать сантехников, электриков, установщиков антенн и прочих нужных специалистов, "сращивать" технику и доставать все необходимые материалы и конструкции - все это уже дело подрядчика.

Опыт показывает, что попытки заказчика удешевить строительство дома, подключаясь лично к комплектации стройки материалами и механизмами, решению каких-то проблем и пр., не всегда оправданы: не зная конъюнктуры рынка, он в итоге покупает материалы дороже или же не получает тех скидок, которые имеют строители. Да и стройка каждый раз замирает, как только появляется очередной вопрос к заказчику. Все намного проще, когда заказчик производит предоплату строителям на месяц-два вперед и требует по каждому месяцу предоставлять отчет о строительстве. В итоге: заплатил деньги - получил готовый дом. Без лишних хлопот. В конечном итоге заказчику удобно то, что все гарантии по дому несет исключительно одна подрядная компания, а не отдельные специалисты, которых потом трудно найти. Гарантии даются на все оплаченные работы: на отделочные - год, на несущие элементы здания - три года, на инженерные коммуникации, бойлер и т.д. - те сроки, которые гарантирует производитель оборудования.

Что касается сроков строительства, каркасно-деревянный дом площадью 150 кв. м строится компанией "под ключ" - чтобы уже можно было въехать и жить - за 8-9 месяцев, немного больше - каменный дом с использованием экологичных блоков Тереховского ЗБИ. Сегодня это наиболее популярные технологии. Если строится дом площадью 300 кв. м, то, начиная от проекта и подготовки участка, времени потребуется побольше - свыше года.

ООО СК "ДомоДом" не ограничивается строительством индивидуального жилья, а берется также за офисные здания, за объекты производственного и социального назначения. Адрес строительной компании "ДОМОДОМ": ул. Иртышская, 12, оф. 220, тел. 36-50-31, e-mail: domodom@list.ru.